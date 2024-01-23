前往主要內容
工商時報LOGO

通膨、高利率影響終端需求 工業生產2023年全黑

經濟部23日公布12月及全年工業生產統計。12月工業生產指數90.40、年減3.99％，12月製造業生產指數90.08，年減4.19％，雙雙寫下19個月負成長。圖／本報資料照片
經濟部23日公布12月及全年工業生產統計。12月工業生產指數90.40、年減3.99％，12月製造業生產指數90.08，年減4.19％，雙雙寫下19個月負成長。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部23日公布12月及全年工業生產統計。12月工業生產指數90.40、年減3.99％，12月製造業生產指數90.08，年減4.19％，雙雙寫下19個月負成長。統計處表示，主因全球經濟仍受通膨及高利率影響，終端需求續疲，廠商投資動能保守，加上產業鏈持續調整庫存所致。2023年全年工業生產指數86.11、年減12.45％、製造業生產指數85.56，年減12.88％。

資訊電子產業方面，受終端電子產品消費動能疲弱，供應鏈庫存持續調整影響，其中電子零組件業年減4.31％，惟 IC 設計因新品推出及上年同月比較基數較低而增產，抵銷部分減幅；電腦電子產品及光學製品業亦年減1.88％，惟伺服器、行動裝置鏡頭等續呈增產，抵銷部分減幅。

傳統產業中，因全球景氣疲弱，終端需求仍未明顯回升，業者設備投資保守觀望，致機械設備業年減11.31％、化學材料及肥料業年減3.69％；汽車及其零件業年減1.27％，主因大型貨車需求趨緩，加以全地形沙灘車及曳引車等訂單縮減，惟電動轎車需求持續成長，抵銷部分減幅；基本金屬業則因部分客戶回補庫存，加上上年同月產線歲修，比較基數偏低，年增4.83％。

經濟部23日公布12月及全年工業生產統計。圖／經濟部
經濟部23日公布12月及全年工業生產統計。圖／經濟部

展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技持續推展，加上農曆年前備貨效應，有助於提升我國製造業生產動能，惟全球終端需求仍顯疲軟，以及美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素干擾，加上紅海衝突恐衝擊全球供應鏈，後續發展需密切關注並審慎因應。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 10大ETF排行榜 00929榮獲雙冠王 「這檔」外資買最兇

  2. 大跌一波變便宜 債券ETF甜蜜點來了 賺錢密碼「4字訣」 內行推5檔高債息又看漲

  3. 話題》春節出國注意！一文看長榮機師為何要罷工 旅客怎麼自保？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。