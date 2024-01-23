春節疏運有好康！ 推國道App 觀光景點資訊不漏接

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今年春節假期有7天，新竹區監理所23日聯合公路局三單位說明北部地區春節疏運、國道及觀光景點交通資訊，指88條國道客運路線從2月 7日到14日有平日優惠或85折票價等好康優惠，公路客運iBus App客運動態能讓返鄉或外出遊玩不漏接！

新竹區監理所所長吳季娟表示，交通部致力提供春節期間最佳運輸服務，讓返鄉或出遊民眾提供詳盡的資訊及指引，確保民眾能夠安全、順利抵達目的地。

監理所科長江玟瑩說明8天春節期間交通疏運計畫，已請各客運視旅客情形機動增班，88條國道客運有平日優惠及原票價85折，10小時內轉乘在地客運或市區客運，將提供基本里程或一段票免費優惠。

在國首及觀光景點交通資訊方面，民眾到新竹縣各景點旅遊，建議搭乘台灣好行觀光路線，北埔峨眉搭獅山線5700，下載iBus App返鄉或出遊，都能輕鬆抵達目的地。

公路局北區養護工程分局則分析，北部地區南下返鄉車潮在小年夜2月8日至除夕上午會陸續湧現，雖然提早1天放假分散了返鄉車潮，國道南下在尖峰時段可能會壅塞，建議國1、國3車多時可選擇台61線做為替代路線。 新竹地區國道管制與替代路線規畫部分，預定2月12日至14日12時至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上車輛可續行台61線至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國1湖口至新竹路段，規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

省道的管制與疏導措施為，台61線新港3街口在2月7日晚間22時至14日晚間22時封閉，台68線西行南寮匝道自禁止左轉台15線南下，車需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月7日15時開始持續封閉到15日上午9時。相關道路行車資訊可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網查詢。