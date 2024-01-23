《科技》高通、聯發科處理器助陣 紅米Note 13系列新機3連發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】小米集團今(23)日宣布，引進旗下紅米Redmi Note 13系列，延續去年Redmi Note 12系列「中階王者」的稱號，持續縮短中階機和旗艦機之間的差距，Redmi Note 13 Pro+ 5G、Redmi Note 13 5G以及Redmi Note 13 5G分別搭載聯發科(2454)7200-Ultra、高通Snapdragon 7s Gen 2以及聯發科天璣6080，且全系列首次採用Corning Gorilla Glass Victus。上述紅米Redmi Note 13系列3款新機將於今(23)日起於各大通路陸續開賣，並於2月1日起合作電信業者中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)搭配資費販售。

規格部分，Redmi Note 13 Pro+ 5G使用基於旗艦級台積電(2330)第二代4奈米製程打造的聯發科7200-Ultra處理器，更進一步配備 5000mAh大電量電池，兼具效能與續航，並附上120W HypoerCharge極速快充技術，最快可以在19分鐘內達到滿電。同時Redmi Note 13 Pro+ 5G為用戶量身打造6.67吋1.5K解析度的CrystalRes AMOLED螢幕，更是Redmi Note系列首款雙曲面螢幕，提升螢幕視覺佔比。Redmi Note 13 Pro+ 5G擁有午夜黑、月光白、極光紫三種顏色供選擇，提供12GB+512GB容量版本，售價12,999元。今(23)日起在通路商陸續開賣；2月1日起於遠傳和台灣大開賣，搭配指定資費0元起。

Redmi Note 13 Pro 5G搭載高通Snapdragon 7s Gen 2，攝影功能上更是挑戰最強中階，其搭載2億像素的主鏡頭，以及800萬像素的超廣角鏡頭、200萬像素的微距鏡頭，與1600萬像素的前置鏡頭。Redmi Note 13 Pro 5G擁有午夜黑、海洋青、極光紫三種顏色供選擇，提供8GB+256GB容量版本，售價9999元。今日起在通路商陸續開賣；2月1日起於遠傳和台灣大開賣，搭配指定資費0元起。

Redmi Note13 5G採用聯發科天璣6080晶片，並且搭載6.67吋AMOLE柔性平面螢幕，加上120Hz的高刷新率和2160Hz的瞬時觸控採樣率，加上這次重新設計了強勁立體的揚聲器，為手機帶來更流暢的遊戲、影音感受；同時搭載1億像素、F1.7大光圈的超清相機，更是首度在Redmi系列加入的小米影像大腦AI演算法。此外，這次小米官方還推出Redmi Note 13，支援台灣4G全頻段，這次也配置了超清晰的1億像素三鏡頭高畫質相機，搭載120Hz FHD+超值AMOLED螢幕，支援螢幕下指紋辨識與極窄邊框設計，還擁有5000mAh大電量與33W快充，規格不輸中階旗艦。

Redmi Note 13 5G擁有石墨黑、極地白、海洋青三種顏色供選擇，提供8GB+256GB容量版本，售價新7999元。Redmi Note 13擁有午夜黑、冰湖藍、薄荷綠三種顏色供選擇，提供8GB+256GB容量版本，售價5999元。Redmi Note 13 5G和Redmi Note 13將於今日起在各大通路商販售；2月1日起，Redmi Note 13 5G於中華電、遠傳和台灣大開賣，搭配指定資費0元起。