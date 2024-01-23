林南宏水墨書法個展 鄉野閒趣

文/王志誠

日前（113年1月5日至16日）高雄市立文化中心至高館展出之『鄉野閒趣』，乃畫家林南宏繪畫生涯首次個展，作品以生活週邊景物為主題，運用傳統水墨筆墨特點，表現個人對生活環境的情懷。該展以近二、三年作品為主，以部分舊作為輔。林南宏自台灣師大美術系畢業以後，向來以寫生為主，偶而觸及創作，此展乃其繪畫生涯之回顧。

詢及當年何以獨鍾水墨畫？林南宏表示，第一次看見水墨畫作品，內心澎湃激盪感動不已。回憶國一美術課時，顏逢郎老師在課堂上展示的花鳥小品（應是林玉山風格之作），畫面樹幹簡潔有力，鳥禽生動活潑，乃透過筆、墨的運用表現得恰到好處，當時雖不知筆墨畫創作技巧，然筆墨傳情達意之力已深深打動其心，故埋下主攻水墨畫的種子。

對於選擇水墨畫為主要專攻，除了大學時鄭善禧老師的影響外，亦受何懷碩老師所言薰陶，創作具有世界性必定強調地域特性，有地域特性的文化才能呈現世界性的價值。若沒了民族的特色否定了傳統，盲目追逐西方顯然是本末倒置。

關於水墨畫的特點為何？應如何欣賞？林南宏指出，中國傳統繪畫之水墨畫，其表現內涵與形式與西方藝術明顯不同，水墨畫重視筆、墨的精神，利用筆墨之變化呈現作者對意境的詮釋。單純的毛筆線條變化，就可表現作者豐富的情感，所謂的書畫同源大概也基於此。此外古人對墨色的掌握充分，曾謂運色而五色俱，說明了把墨色的黑、白、灰視之為有顏色的存在，筆、墨的巧妙結合才能充分表現水墨畫的內涵。

學習水墨畫應注意什麼？林南宏提示，一開始學習水墨畫應注意毛筆在畫面上所呈現的力量，有力量的線條筆觸在畫面上比較耐看。幸運的是初學畫畫，顏逢郎老師就從素描、水彩、水墨廣泛教導，以上項目可謂是從事美術相關創作的核心能力。當今美術班、美術系的水墨傳承管道多元。多見只是運用水墨素材，似有忽視筆墨基本功夫的運用。忽略自己筆墨特點而達成所謂中西合璧的水墨畫是當代?值得思考。表現生活在當下的情感，應尋求傳統筆、墨功夫與現代精神均衡發展，才能深化水墨畫的傳統內涵。

綜觀此次個展作品中，畫家林南宏對於淺塘春色（140x52公分）、荒山印象（140x140公分）、繁華（70x70公分）、鄉野閒居（280x140公分）及草書心經等多所偏愛。謙虛地表示，首次個展只代表初入畫壇的新兵，未來仍要多加努力。個展中得到很多寶貴的建議，值得再繼續探索，越學繪畫越感到繪畫的浩瀚無邊，展覽是回顧與檢討、學習最好的機會，憑個人體力及經驗高峰，也許只有幾年光陰，期盼努力創作再為另一個創作展鋪路。