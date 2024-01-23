三大商業去年12月營業額兩樣情

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經濟部23日公布2023年12月三大商業營業額統計。12月批發業營業額為1兆266億元，年減2.4％、轉為負成長；零售業12月營業額達4,075億元、續創歷年同月新高，年增1.1％，連續28個月正成長；餐飲業12月營業額941億元、歷年單月次高，年增7.5％、聯20個月正成長。

批發業12月營業額為1兆266億元，年減2.4％，主因受終端市場需求不振及產業庫存調整影響，客戶拉貨力道保守，致機械器具、建材及化學材料批發業分別年減3.0％、4.3％及5.7％；食品、飲料及菸草批發業因113年農曆春節較晚，下游通路備貨期程遞延，年減2.2％。汽機車批發業則年增6.0％，主因部分進口車到港、新車銷售活絡所致。綜計2023年第4季營業額為3兆1,232億元，年增0.2％；2023年全年營業額為11兆7,731億元，年減7.3％。

零售業12月營業額達4,075億元，年增1.1％，其中汽機車零售業因業者擴大促銷方案，年增6.4％；另在聖誕節、跨年等節慶帶動下，其他綜合商品零售業年增22.7％、食品、飲料及菸草零售業年增7.8％、便利商店年增6.3％、超級市場年增3.0％；惟因氣候偏暖，加以113年農曆新年落點較上年晚，年節採購商機延後，致布疋及服飾品零售業年減9.1％、量販店年減7.3％、資通訊及家電設備零售業年減4.2％、電子購物及郵購業年減2.8％。綜計2023年第4季營業額為1兆2,192億元，年增4.4％；2023年全年營業額為4兆5,760億元，創歷年新高，年增6.9％。

網路銷售額部分，受惠業者持續投放多元促銷活動，並積極拓展網路銷售管道與擴增商品品項，2023年第4季零售業網路銷售額達1,426億元，年增2.4％，惟因消費者回歸實體店購物，拉高實體門市營收規模，致網路銷售額占整體零售業營業額為11.7％，較上年同季(11.9％)下降0.2個百分點。綜計2023年全年網路銷售額為5,035億元，創有統計以來新高，年增2.1％。

餐飲業12月營業額941億元，年增7.5％，其中餐館年增7.5％、飲料店年增1.2％，主因受惠聖誕、跨年節慶商機，加以店家推出多樣優惠活動及開展新品牌，帶動來客數增加所致；外燴及團膳承包業亦年增24.8％，主因年末假期航班載運量提升，帶動空廚餐點需求增加所致。綜計2023年第4季營業額為2,610億元，年增8.9％；2023年全年營業額為1兆279億元，創歷年新高，年增18.8％。