AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

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【旺得富理財網 馮恩惠】AI不是曇花一現，第2波行情來了，從台積電、美超微財測樂觀，輝達執行長黃仁勳4度來台，大小摩等5大外資都唱旺AI下，緯創率AI伺服器連日大反攻，分析師指緯創基本面、籌碼面、技術面全翻多，過年前股價將欲小不易，還有廣達、英業達、緯穎等7雄，可望接棒飆股緯創，成為台股上攻萬八部隊，建議在農曆年前卡位，幫自己賺紅包。

摩爾投顧分析師江國中表示，還記得去年網路瘋傳緯創、廣達為首的AI股順口溜嗎？「買進緯創=三代興旺；擁有光寶=入住帝寶；抱牢技嘉=立業成家；加碼廣達=飛黃騰達；重壓緯穎=退休山隱；大買雙鴻=一路長紅；狂壓奇鋐=人中之龍；持有勤誠=無所不能；滿手創意=人生得意；歐硬世芯=天天開心；買滿川湖=別墅面湖。」

半年後，是否嗅到一樣的味道呢？江國中直接結論，去年5~7月以廣達 （2382）、緯創（3231）為首的AI股回來了！「給我 AI，其餘免談！」2024 年，繼美國AI股：輝達、超微、美超微大漲後，台鏈AI股也將狹著趨勢+業績，絕對是啟動有基之彈，第2階段大爆發行情已發動。

以廣達、緯創為首的AI伺服器概念股，股價從去年大漲一波後，整理了一段不算短的日子，也消磨掉許多投資人耐心，甚至擔心AI趨勢是否曇花一現？其實這點完全不用擔心，AI趨勢跟之前的元宇宙、NTF大大不同！

仔細看上周（1/18）台積電法說會財報，物聯網（IoT）、消費性電子晶片需求，去年第4季下滑近3成，但AI需求大增，才讓第4季獲利超乎市場預期，這已證明AI股是有基之彈。魏哲家說，今年台積電營收還要成長21~25%，而貢獻最大的還是AI伺服器，這都印證AI不是泡沫，絕對是2024最大主流。

廣達、技嘉、緯穎、奇鋐、英業達、台燿、台光電等，外資、投信吃貨明顯

再看廣達董事長林百里在旺年會上說：「今年是龍年，我們還是要做龍頭！」更喊話，廣達將全面AI化，「沒有AI我們就不做了」，PC、伺服器及車用電腦通通都要AI，「我們有AI製造、AI醫療、AI移動駕駛」，一連續的AI應用是市場所需。

這呼應了去年江國中強調「萬物皆AI」的看法。去年因為AI GPU缺貨，導致台股很多AI廠光有訂單，但缺貨無力衝高營運。不過，今年美國供應商已調整供貨優先順序，缺貨問題大減，預計最慢下半年就完全解決。

江國中補充，園區說：今年AI伺服器需求，正從雲端伺服器朝向企業端擴散，甚至進行跨國企業合作，在海外建置資料中心，這個訊息代表各國都致力於建立屬於自己AI算力及演算法需求，AI伺服器將會產生第2階段的大爆發。

AI伺股器股指標股：廣達、緯創，上周五（1/19）在外資認錯回補、投信續買助攻下，紛紛發動攻勢。以緯創為例，去年Q4毛利率衝9.3%新高，全年「三率三升」獲利創高，基本面轉佳；外資認錯大買3.3萬張（約70億元），投信也連7買，具籌碼面優勢；股價站上月、季、半年線，突破近半年平台整理，技術面轉強。緯創基本面、籌碼面、技術面全數翻多，農曆年前股價將欲小不易。

江國中說明，除了緯創，可由上周投信大買及外資認錯反手買進的方向推探，其他像是廣達（2382）、技嘉（2376）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、英業達（2356）、台燿（6274）、台光電（2383）等，這些去年5~7月曾經狂飆的「舊 AI」：AI伺服器指標股，外資、投信皆開始大力買進，吃貨非常明顯。投資人想要在農曆年前幫自己賺紅包，務必要鎖定這些個股，這族群非常有機會出現波段漲勢，成為農曆年前帶領台股上攻萬八的主力部隊。

不過江國中提醒，縱使是大多頭，股價也不會天天漲，上漲過程中，必有獲利及解套賣壓。上述這些AI股也是一樣，近日急漲，未來還是會出現無數次整理或下跌，當整理下跌時，就是投資人加碼或卡位的時機。所以投資人若要賺大條的，務必要拿出耐心和花時間，肯定會滾出很多複利（暴利）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。