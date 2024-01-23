靠ETF領20萬股息當年終！神人挑這3檔 選股攻略大公開

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】身為台股第5檔規模破千億元的高息ETF，00919受益人數堂堂突破50萬大關，繼前2次皆配0.54元，去年12月更上調至0.55元，由於3次配息不手軟，深受存股族青睞，有網友上網發文指出，自己起存僅3個月，已領到20萬元股息，簡直是自己的年終自己賺，他也與0056、00878等2檔進行比較，建議網友可按其選股邏輯，挑選自己認同的ETF，除有網友認同，也有對其本金高達800萬元而驚呼，引發網友討論。

有網友在Dcard理財版發文，表示自己慢了幾天才去確認帳戶，發現00919配息金額日前已經入袋，透露本金約莫800多萬元，即使放在所謂高利率的網銀，1年也不過可領8萬多的利息，但放在存股市場，3個月就領了20萬的配息。

原PO表示，你不理財、財不理你，關鍵就在這個「理」字，當然存股市場有其風險，台股究竟會往下跌到萬五或是升到兩萬點，都不是我們老百姓所能預測，但較好的抗通膨方式是買ETF，而如何選擇ETF就是看個人，每檔ETF都有屬於自己的邏輯，就像每個人都有自己的個性一樣。

以00919為例，他認為該檔的選股邏輯是用當年宣告股利，把握當下、瞻望未來，當然台股其他標的也非常優異，例如00878是用過去3年平均的年化殖利率，這也非常棒，即使很多股民常詬病其用後照鏡開車，但過去3年表現都良好的公司，未來實在不至於荒腔走板到什麼地步。

至於0056則是首重現金股息殖利率高低，只要明年可能配發高現金股息殖利率，就極有可能就會入0056的選股名單內。

他強調，即使自己是買00919，但絕對不會建議大家都和他走一樣的策略，因為年紀、未來規劃都不同，且認同哪1檔選股邏輯的想法也各異，所以可以選擇搭配著買，也可以選擇全部籌碼投入其中1檔。

原PO還補充，即使自己提及的3檔都完全不考慮，而是想去買美股，那絕對都是ok的，但希望大家不要就是放著不操作，因為現在辛苦存下的500萬元，經過20年通膨洗禮後，他的幣值會小得像100萬元。

有網友分析，就年化股利率的話，當屬00919勝出，但每月領的爽感度來說，00929勝，所以自己是採取2檔平均買。另有人表示，存股市場在台灣已經慢慢走上主流地位，提醒買入要持續再投資，才能達到複利效果。

此外，還有網友直呼原PO很厲害，自己雖然目前只有2張00919而已，但也比較有點動力了，還有同好表示已經存到220張，下一階段的目標是300張。

但也不乏有人扼腕，大嘆早一點看到這個觀念就好了，至少自己不會笨到拿去買儲蓄險。還有網友則是歪樓，表示本金居然有800多萬元，實在望塵莫及啊；還有人認同表示，股息此時入袋，真的是自己年終自己發的概念。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。