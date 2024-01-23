台股攻上萬八不是問題！分析師點名4大類股可留意

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投組表現：

慕康生醫（5398）表現最佳，23日股價再度亮燈漲停，股價創下波段新高，成交量逐步放大，後市仍有上漲空間。

豪勉（6218）表現最差，23日股價下跌5.36％，股價在25元附近有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤狹幅整理，終場上漲59.49點，漲幅0.33％，收在17,874.59點，成交量3057.24億元。

台股大盤連續4天收紅K，股價最高來到17,893點，離18,000點整數關卡只有百點左右距離，在外資及投信連續買超下，多頭上攻18,000點的企圖心強烈，攻克18,000點只是時間的問題。選股方面，除提前告知的慕康生醫漲停外、以下4類股特別關注，包括AI股中的弘塑、緯創、緯穎、英業達；生技股的順藥、晟德、力新，面板的熒茂、力特、元太、彩晶及IC 設計的安格、神盾、敦泰等個股。

投組表現：

安可（3615） 表現最佳：光電鍍膜車用比重提高，股價型態價漲量增，持續看好利多。

泰谷（3339）表現最差：股價創高後震盪結構穩定，後勢看好。

盤勢預測：

大盤今續漲，終場上漲59點，收在17,874.59，成交量3057億元；類股方面，電光電類股表現最佳，漲幅1.73％，電資服類股表現最差，跌幅0.69 ％，權值股方面，台積電上漲2元，漲幅0.32％，收在628元，聯發科下跌11元，跌幅1.19％，收在911元。

展望後市，美股持續反應經濟數據亮眼與企業財報利多，美股四大指數持續創高，整體大環境是非常好的，但台股正面臨前高壓力，且距離封關就剩不到十個交易日，如果量能不足容易創高之後拉回，操作應以急漲不追，拉回低接的操作方式，長期來看台股終將會回歸2024經濟基本面的正向發展，但短線上操作難度持續增加；選股上，短線上可關注1月25日的電玩展、2月2日蘋果發佈的VISION PRO帶動的光學股。長線佈局中可選擇報價止跌回升的面板族群，及今年成長性依然看好的軸承、IP相關類股、AI伺服器中的散熱、機殼，都是投資人可以操作的標的。

投組表現：

安可（3615）表現最佳，受到股價創高，後勢看好。

泰谷（3339）表現最差，因成交量急縮，明天有機會開高。

盤勢預測：

受到美股四大指數創高，加上護國神山台積電守穩平盤上，而今年隨伺服器與PC終端需求逐步回復下，有助於台系供應鏈營收看俏，而大盤面臨前高壓力，需橫盤震盪，才有利過高。

投組表現：

安可（3615）表現最佳，受惠光電族群買氣，出量創波段新高

安鈦克（3339）表現最差，短線衝高面臨解套賣壓，連二日開高走低

盤勢預測：

周二台股連三天反彈，更進一步逼近萬八大關，受惠外資買盤持續回流，搭配美股創高慣性不變，台股相較國際股市漲幅落後，有機會在農曆年前挑戰短波段高點。

周二台股族群正如昨日所預告，第三方支付、重電綠能與中小型IC設計果然發動攻擊，世紀鋼、森威能源、華城、士電等同步大漲，IC設計則有神盾集團與驊訊表態創高，第三方支付如全達、智冠盤中也買盤卡位轉強。光學鏡頭族群周二也低檔轉強，顯示資金偏好低基期補漲股。近期強勢的AI伺服器族群，周二反倒成為壓盤重心，反映逼近封關倒數，短線高低基期輪動加劇。

周三台股重點在於獲利了結賣壓，逼近萬八大關越容易引發漲多股回檔。近期操作宜分散族群押寶，高基期強勢族群與低基期落後補漲族群，可適度分配資金比重，才不會錯過強弱勢股輪動的轉折。強勢族群如IC設計、AI與綠能，弱勢族群如消費電子、車用與傳產股，近期輪動架構下都有表現機會。