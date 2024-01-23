82％台灣CEO對國家景氣具信心 通膨利率風險擠入前五

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日公布CEO前瞻大調查，調查發現有82％的台灣CEO對未來三年的國家景氣發展具有信心，與去年程度持平。在所屬產業前景的信心程度上88％台灣CEO表示深具信心，略高於全球的78％與亞太區85％。

利率風險首度列入台灣CEO的前五大風險觀察2023年不論政府政策、企業營運或者人民生活皆受到通膨與利率影響，這次調查結果，66％企業認為利率上升和貨幣緊縮政策可能會延長任何潛在的經濟衰退現象。