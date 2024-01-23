國高中校長會議 4大目標共創AI新校園

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新北市教育局今（23）日舉辦全市國高中校長會議，為因應AI趨勢，會議中提出4大AI人才培育目標，與大學攜手倡議共同培育未來AI人才，並以EDU X FAITHS為主軸，打造類TED專業舞台，邀請AI領域大師與校長專業對話，擘畫未來教育藍圖。

會議除全市國高中126位校長，亦邀請邀請境內大專院校校長共同參與，副市長劉和然於會中提出「推動AI＋科技學校、開設AI新北菁英班、成立AI教師新北隊及發展AI科技大聯盟」4大目標，期許鏈結大學資源，強化新北AI培育量能。

教育局表示，今年將設立2所AI＋科技示範高中、6所高中成立科技數理實驗班、推動假日科技數理適性人才方案，及銜接台灣頂尖大學的科技數理相關課程，並成立全國第1間完全中學科技中心。

在科技數理方案課程方面，強化與頂大合作，由教授親授「假日專班課程」、「探索研發營隊」及「彈性學習微課程」，培育新北高中生優質銜接大學課程，並與師範大學合作培育AI種子教師，藉由入校協助教學AI課程優化與轉化。

此外，為鼓勵國高中學校結合大學資源合作發展AI應用課程，並向下延伸至國中小，建立完整發展的AI人才培育鏈，結合新北市在地就學大聯盟計畫，打造新北成為AI人才培育據點。

本次會議延續112學年度第1學期提出的6大教育信仰「FAITHS」主軸，「未來、適性、國際、科技、人文、永續」，以AI為主題，展現EDU X FAITHS校長會議專業舞台。

首場課程邀請台灣大學教授葉丙成及新北市中正國中校長戴春成，TED形式開講，講述AI時代必須具備的新思維與如何應用AIGC的分享。透過專業對話，提升國高中校長AI領導知能，並藉由即時、動態性的分享與激勵，厚實AI協作領導力，強化校園應用AI技術協作式的領導。

新北市透過攜手國內頂尖大學共同倡議「AI人工智慧人才培育」，期望突破現有學校的教育框架，將國中小、高中與大學完整串聯，並從教學場域、師資及課程等實踐資源共享與共好，讓新北學子掌握關鍵AI知能，成為未來世代的頂尖人才。