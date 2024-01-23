新冠、流感雙邁最高峰 醫院春節開特別門診可領萬元獎勵金

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寒流冷颼颼，流感、新冠肺炎將雙雙在下周，也就是春節前最後一周邁入最高峰！疾管署發言人羅一鈞指出，兩大病毒的疫情高峰預估不變，落在農曆春節前1月28日至2月3日當周「合流」。為避免醫院急診室因壅塞發生院內感染，疾管署因此祭出獎勵金，針對約200家「急救責任醫院」，於初一至初三，每日開設至少二診呼吸道傳染病特別門診，每診次發獎勵金1萬，兒科再加碼至1.5萬元。

疾管署公布，國內上周門急診類流感就診人次達到12萬7638人次，疫情處在高原期，為近十年同期的次高；其中新增30例重症、5例死亡；新冠部分，上周新增615例本土中重症病例，也是5個月來新高。

羅一鈞表示，目前國內新冠疫情還仍一路上升，本土檢出病毒株目前以EG.5 (48％)及JN.1 (41％)為多，其次為XBB.1.5 (7％)等；由於JN.1近4周的占比已經升至41％，估計春節前就會成為本土主流病毒株。

由於寒流來襲，氣溫不到十度，羅一鈞表示，目前兩疫情最高峰評估不變，預計會在1月28日至2月3日當周「合流」，一起達到高峰。

考量農曆春節期間的初一到初三，這三天因為診所休息，將是呼吸道傳染病衝急診的高峰，呼吸道傳染疾病會在過年期間大量湧入醫院門診，導致發生院內感染，因此疾管署宣布，今年將針對全台約200家急救責任醫院祭出獎勵措施。

疾管署也統計，新冠XBB疫苗1月19日接種3.6萬人、上周累計18.1萬人，分別創9月底開打以來單日、單周新高。至於上周Novavax XBB疫苗供應不足，部分醫院暫停接種，疾管署副署長羅一鈞表示，經原廠補件的16.47萬劑Novavax XBB疫苗，今起配送至各地，本周就可恢復接種，另有16.5萬劑，約2月初就可銜接接種。