開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】開飲料店當老闆，不如存00929（復華台灣科技優息）！有網友在00929社團裡面表示，原先存了一筆錢，想自己開一間飲料店，想到要付出店租、水電、瓦斯等等，還會碰到淡旺季問題，後來改買00929約227張存著，每月可領到29,510元，感覺比開店還穩些，原PO說，今年孝敬爸媽的紅包，也可以大包一點了。貼文一出，引發不少網友認同，喊著「我也很想加盟929飲料店」。

原PO以「輕鬆加盟玖貳玖飲料店 免加盟金 免店租！！？」為題表示，自己原本是上班族，靠著努力存了一筆小錢，想自己租店開一間飲料店，考慮到每月要付額外成本，包含店租、水電、瓦斯、原料、裝潢及耗材等等，還會遇到淡旺季、收入不穩等問題，後來買了00929存了227張，成本均價16.94元，投入成本合計384萬6,761元，每月可領到29,510元，感覺比開店穩一些。

原PO說，既不用擔心房東漲店租、水電瓦斯漲價，且每個月領到的股息，沒用到就繼續存著，等著股價有跌的時候就再加碼買進，每個月可以越領越多。原PO表示，感謝00929，今年包給爸媽的壓歲錢紅包可以更大了。

文一出來後獲得不少網友贊同。「想不到有什麼理由推翻你，光是想開店就煩惱一堆，搞完前期工作，還要請工、訓練、管理、宣傳及面對奧客等等…開店不確定因素太多了，加盟這個好」、「我也把本來要買套房的錢拿來買00929，套房出租報酬率才3.7%，00929有8%多」、「我也想加盟，奈何小荷包有限，只能開發財車小賺23張」。

也有人認為，「等股息很多，再來開店滿足理想也不遲，ETF幫投資人轉嫁了很多風險和成本」、「根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，一般民眾創業，一年內就倒閉的機率高達90%，存活下來的10%中，又有90%會在5年內倒閉，也就是說，能撐過前5年的創業家只有1%，前5年的陣亡率高達99%」。

00929是去年6月成立的首支月月配高息ETF，截至昨（1/22）最新基金規模來到1,404億元，受益人數達58萬人，本月18日00929除息0.13元，3天完成填息。

法人指出，00929之所以在元月將配息金額調高至0.13元，主要是持股比重高達5.6%第一大成分股聯發科在4日除息，另外位居第十大成分股中美晶也將在25日除息，每股配發3.5元，估計將會有水源源源不斷繼續湧入。

00929基金經理人許忠成指出，由於規模不斷擴增，已在去年底調整指數編纂規定，以免觸及個別成分股發行公司股數10%的上限，造成ETF偏離指數現象，調整完後小型股比例下降，中大型個股權重上升，將更有利於存股族長期投資。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。