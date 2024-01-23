陸遊戲、金融類股強彈 恒指收漲2.63％

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大陸官方傳出擬推出多項救市措施，受此激勵，港股三大指數23日開高走高，截至收盤，恒生指數漲2.63％報15,353.98點，恒生科技指數漲3.7％報3,147.81點，國企指數漲2.78％報5,140.93點。

盤面上，科網股普漲，京東漲超4％，騰訊漲3.74％，阿里、快手、百度漲幅均逾3％。大陸房地產股漲幅靠前，龍湖集團漲超9％。汽車股普遍上漲，小鵬漲近8％。手遊股漲幅明顯，網易漲超6％。大金融板塊上漲，中國太平漲超6％。中資券商股強勢，中金公司(9.37, 0.45, 5.04％)漲超5％。

大陸房地產股漲幅靠前，龍湖集團漲超9％。消息方面，近期監管部門明確，納入城中村改造、保障房建設的城市擴圍，由城區常住人口超過300萬的城市分別擴圍至省會城市或城區常住人口超過200萬的城市，省會城市或城區常住人口超過100萬的城市。

手遊股漲幅明顯，禪遊科技漲近8％，網易漲超6％。消息面上，國家新聞出版署曾在2023年12月22日就「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」公開徵求意見，多項嚴格規定猶如為遊戲企業加上緊箍咒，引起相關類股暴跌。意見回饋截止時間為2024年1月22日。目前，該意見稿的網址連結已查無資料，帶動23日市場利多氣氛。