代發統一發票獎金多給20億元 這家銀行慘被罰400萬

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金管會今宣布，華南銀行在2023年6月6日，處理財金公司代發統一發票獎金入帳作業異常，造成入帳金額「多2個零」，誤匯金額高達20.25億元，金管會對華南銀行開罰400萬元。

銀行局副局長林志吉表示，華南銀行代發統一發票獎金入帳作業，在2023年6月1日變更為新建的「台外幣代收付系統」，6月6日凌晨1點39分執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業時，因系統轉檔時發生金額欄位移位，造成入帳金額「多2個零」，共計35,952筆異常入帳，誤匯入金額20.25億元，正確撥付金額應為2,025.89萬元。

雖華南銀在當日凌晨4點28分執行帳務更正作業，但因部分客戶帳戶已轉出資金，或代扣繳公用事業費用，導致帳戶餘額不足無法更正，最終受影響客戶計142戶、未得及時收回金額高達918萬元。到10月底是有14位客戶沒有還，最後只有816萬元還回來，還有102萬還未還。

林志吉指出，華南銀行系統異常事件發生時，客服部門有接獲客戶投訴，但卻沒有得到即時回應，且於事發後超過13小時才開始發送簡訊通知客戶，不利客戶掌握自身權益受影響情形。

林志吉也表示，華南銀行在事情發生後，沒有確實執行重大偶發事件通報程序，資訊系統異常事件發生時間為去年6月6日凌晨1點間，共計35,952筆異常入帳。華南銀在案發次日才向銀行局電話通知，始於6月7日晚上9點間通報重大偶發事件，沒有針對系統異常事件之影響程度落實執行重大偶發事件之通報程序。