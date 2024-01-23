台啤雲豹隊「AIFIAN 風豹日」萬名球迷觀賽配調酒超過癮！

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AIFIAN 攜手台啤永豐雲豹隊，於上週日主場球賽成功舉辦「AIFIAN 風豹日」，精彩對戰中信特工。在前 NBA 巨星「表弟」卡森斯的助陣下，台啤雲豹最終以 105 比 85 擊敗中信特攻收下 6 連勝。比賽還邀請到《大嘻哈時代》第二屆選手比杰、芮鯊，與冠軍「風光少年兄」阿跨面輪番開唱，球迷嗨翻現場。同時，AIFIAN 也製作數百杯威士忌特調，吸引逾 500 名球迷現場註冊 AIFIAN，讓球迷直呼「看球賽還有調酒喝，實在太過癮！」

AIFIAN 為 1 月 21 日台啤雲豹主場球賽的獨家贊助商，特別與台灣菸酒 OMAR 威士忌、知名酒吧 Commons 調酒師合作，以 OMAR 威士忌為基酒，製作數百杯的 AIFIAN 專屬特調供用戶免費兌換。同時還舉辦「電豹女拍照快閃」和「跳躍摸高」等多項活動，讓球迷有得喝又有得玩，帶著滿滿的活力為台啤雲豹隊加油打氣。

球迷吳先生表示，自己是 AIFIAN 忠實用戶，原本只是想一睹卡森斯的風采，到現場才發現AIFIAN 是本次雲豹隊的獨家贊助商，「只要出示 App 畫面就能換價值數百元的特調，感覺超級尊榮！」據統計，本次活動共吸引超過 500 名球迷現場註冊 AIFIAN，現場互動遊戲熱鬧滾滾，也成為本賽事場外一大亮點。

AIFIAN 酒品收藏平台，讓用戶把錢存在好酒裡！AIFIAN 提供 6 種等級的威士忌與紅酒，讓你一鍵收藏酒品，期待價值增長，最低數百元即可開始體驗，讓每個人都能跟上富豪的腳步，躋身酒品收藏家。

*酒後不開車，未成年請勿飲酒。