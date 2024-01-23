劉烱德｜台股紅包行情 留意AI相關題材股

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由於美國公布的經濟數據表現強勁，迫使Fed可能延後降息，近日投資者對美國3月底降息的預期開始下降；根據芝商所 （CME Group） 的 FedWatch 工具，投資人對 Fed 3月首次降息1 碼的預期已大幅下滑至約40%，遠低於一周前的近81%。相較之下，市場認為 Fed 按兵不動的機率接近58%，高於一周前的約 19%。

台積電CoWoS產能提升，助攻美國科技巨頭上調今年財測，再次引發一波上漲潮，隨著科技股延續漲勢，標普500指數在昨日再創新高；道瓊也首次突破3萬8,000點，登上歷史高位；費半盤中也觸及紀錄新高，終場收漲 0.35%，其中輝達收漲近0.3%，創下歷史新高；美股正式進入2022年10月開始的牛市，投資人持續等待即將出爐的一系列經濟數據以及企業財報，以獲取有關今年獲利前景的線索。

今日台股開高收漲59.49點 收在17,874.59點，成交量3,094.50億元，為價漲量縮帶短上下影小紅實體K線，短多力守戰績不退，後勢持續看漲。外資今日在買超現貨91.59億元，台指期未平倉淨空單較前一日減少至1,447口；投信小賣8.66億元，自營商買超23.6 億元，合計三大法人買超106.84億元。電子權值股及AI族群漲多休息，記憶體，面板及光電、車電及二極體、再生能源及重電、網通及PCB等輪漲輪動。

台積電三日K均帶下影，漲勢未完待續，大盤近日即將過萬八再創波段新高，台股紅包行情，短線多留意AI+半導體設備及耗材等。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。