杉林花田遇暖冬提早開花 西洋情人節首度開放摘花傳情意

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春神來了！春神提早來杉林報到了，原定2024年杉林春節花海最佳賞花期2月8日到2月14日，因為入冬以來今年南部的溫度一直在20度到25度之間，非常適合百日草的生長溫度，農民配合杉林區公所種植的杉林花田因此提前開花，黃色、白色、粉色、桃色的花紛紛綻開，濃濃的春天氛圍籠罩著杉林杉美路上。

杉林春節花海今年共有四大花區，花海總面積共29公頃，有月光花區、月眉花區、杉林大橋花區及新莊幸福田花區。

杉林區公所表示，遊客從美濃區到杉林區，穿過月光山隧道映入眼簾的就是杉林花海的主花區「月光花區」，而杉美路即181縣道則貫川月光花區，馬路的一邊種植向日葵，另一邊則種植波斯菊及百日草。

杉林花海的「百日草色帶」是遊客必打卡的景點，今年杉林的花海主打浪漫的春天元素「黃、白、粉」三色，搭配著杉林的藍天白雲遠山地景，更顯得浪漫無比，當太陽緩緩從東邊升起照射在黃花、白花、粉花、百日草色帶花海，不僅讓人有走在歐洲小鎮的感覺，同時也讓人有想談異國戀情的期待。

杉林區公所指出，陸續已有遊客到杉林看部分已綻放的花海，由於今年杉林春節花海最後一天2月14日也是西洋情人節，杉林區公所特別規畫情人節賞花、採花、野餐活動，並首度開放2月14日讓民眾於花田採花，讓賞花時刻也能摘花獻給所愛的人，讓杉林花海陪伴您度過一個與眾不同的西洋情人節。