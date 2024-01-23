台壽攜手中信銀 開通跨機構數位身分驗證

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數位服務雙強聯手！台灣人壽攜手中國信託銀行首創跨金融機構身分驗證服務，透過中信銀行HomeBank APP或銀行帳號資訊（中信銀行或其他家銀行）進行數位驗證，線上完成身分認證和行動投保，此項創新獲得保險局核准試辦「數位簽署同意行動投保」，服務過程快速便捷，試辦三個月吸引逾5,000位保戶搶先體驗。

台灣人壽積極推展便利安全的數位體驗，響應金管會「數位身分認證及授權」主題式業務，攜手中信銀行打造資料共享應用場景，只要於中信銀行HomeBank APP完成身分認證，並經客戶同意，即可授權台灣人壽進行行動投保數位簽署。驗證資料隨要保文件加密回傳，取代現行iPad行動服務紙本同意書，不僅保障客戶隱私強化個資安全，更省下紙本往返受理人力、降低來回照會作業成本，大幅提升營運效率。

台灣人壽積極發展數位服務優化客戶體驗，個人資料妥善保護也是首要任務。「數位簽署同意行動投保」服務讓投保過程更安全、投保效率更加倍，不僅手機就能操作，更響應節能減碳一起做環保。

致力卓越客戶體驗，台灣人壽繼2021年首創「三刷三免」遠距投保服務，2023年再領先同業推出「遠距保全」，今年更於行動投保導入全新「數位身分驗證服務」，全面數位化滿足不同情境的保險服務需求，展現台灣人壽領先同業的數位保險科技力，強化資安監控防禦，提供更有溫度、便捷的數位金融服務。