鈺齊-KY2023年EPS 7.87元 創歷年次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鈺齊-KY（9802）23日公布自結2023年度財報，2023年度合併營收168.93億元，年減30.14％，且營業毛利31.95億元，年減42.81％，稅後純益14.97億元，年減55.91％，EPS 7.87元，低於2022年度18.1元，創歷年次高。

鈺齊2023年第四季合併營收為36.81億元，季增3.89％、年減40.79％，營業毛利6.53億元，季增7.81％、年減55.06％，營業利益3.15億元，季增7.44％、年減68.42％，稅後純益6,397萬元，季減81.4％、年減89.54％，EPS 0.33元，低於2022年同期的3.18元。

鈺齊表示，進一步檢視2023年第四季獲利率表現，毛利率及營業利益率，分別為17.75％及8.56％，均優於同年第三季，然因同年第四季美元相對人民幣及新台幣均大幅貶值，導致業外匯兌影響數為負0.84元，進而影響EPS表現。

鈺齊2023年度合併營收168.93億元，年減30.14％，營業毛利31.95億元，年減42.81％，營業利益18.06億元，年減 53.09％，稅後純益14.97億元，年減55.91％，EPS 7.87元，低於2022年度18.1元，為歷年次佳。

鈺齊2023年度毛利率、營業利益率，及淨利率，則分別為18.91％、10.69％及8.87％。

鈺齊表示，關於各國產值比重，2023年度的越南、柬埔寨及中國佔比，分別為49.87％、 25.38％及24.75％；關於銷售地區（品牌客戶指定目的地）的營收佔比，大歐洲佔比 48.27％，而大美洲市場則為36.59％，歐美地區仍為戶外運動休閒主力市場。