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竹市和平路雨水下水道工程決標 增進區域防洪能力

  • 中時即時 陳育賢
新竹市「和平路B21支線雨水下水道工程」順利決標，工程完工後將有效降低區域淹水風險，增進區域防洪能力。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）
新竹市「和平路B21支線雨水下水道工程」順利決標，工程完工後將有效降低區域淹水風險，增進區域防洪能力。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

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新竹市政府大力推動基礎公共建設，提升市民生活品質，其中，「和平路B21支線雨水下水道工程」日前順利決標，工程經費約1900萬元，預計於2024年5月底開工，11月底完成雨水下水道及雨水連接管布設，屆時將有效降低區域淹水風險，增進區域防洪能力。

市長高虹安表示，雨水下水道工程是看不見的隱形建設，卻是都市防洪治水的重點工作，雨水下水道肩負都市排水重任，就像血管對於人體健康的重要性，為提供市民健康、安全及舒適的環境，市府團隊將區域排水改善列為重點項目，大力推動下水道工程，此次和平路雨水下水道工程完工後將能有效地降低水患危害，提供市民安全、宜居的城市環境。

工務處指出，竹市和平路段巷內地勢較低、排水不易，遇大雨容易發生積淹水的情形，經過市府團隊第2次通盤檢討後，規畫於和平路上採明挖方式施設雨水下水道、連接管及相關配合工項，以幫助巷道內加速排水，再藉既有的B幹線導排至雷公圳，優先改善該路段下游端澇情，後續再逐步向上游端施作。

工務處表示，此工程第2標將沿續和平路施作至竹光路口，並將下水道布設至經國路口，將適時滾動式檢討施設成果，積極向中央爭取預算，逐步完善竹市雨水下水道建設、增進整體區域防洪能力，確保市民生命財產安全。

另，施工期間難免帶來噪音及交通不便等問題，為減少民眾的不便與困擾，市府確實要求並督導承包廠商遵守相關施工規定，以利工程如質如期順利完工，也請市民共同配合相關交通維護措施，減少施工期間對民眾日常生活的衝擊，若有相關問題可電洽工務處下水道科（03-5216121轉481、393、285）。

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