內閣進入看守狀態 教長：不推新政策但盼本會期通過《營養午餐法》

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現在到5月20日新總統上任前，行政院內閣處於看守狀態，教育部長潘文忠今表示，這段期間不會推出重大新教育政策，但原本要在寒假或2月份推動的措施會正常進行，而立法院新會期，教育部希望可以完成《學校午餐法》立法，以提供學生好的午餐品質。

潘文忠說，在5月20日前，只要他在工作崗位上就會盡心盡力，教育事務會持續進行，112學年下學期外界關注的法案也會繼續推動。至於520之後是否會繼續留在內閣，他表示那是新總統及行政院長的職權，他予以尊重。

潘文忠表示，從這個寒假開始，公幼平日延托及寒暑假照顧，採「家長定額負擔、其餘由政府補助」方式進行。此外，2月開始，教育部補助私立大專校院學生學費免年3.5萬元；大專校院住宿生，一般生每學期補助5000元，經濟弱勢生則補助7000元；至於就學貸款，也放寬申請門檻及延長還款時間。

對於立法院新會期，潘文忠說，教育部將提出《學校午餐法草案》，希望本會期完成立法，以提供學生好的午餐品質。教育部每年補助中央廚房及聯合採購群長學校約273位營養師、1131名廚工、225條生／熟食運輸路線，並提高偏鄉午餐費達62元，俾使後續推動之專法符合實際需求。

新北校園攻擊事件引發社會震驚，教育部目前正在檢討「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，研擬校園安全檢查操作指引。教育部並組成工作小組、召開諮詢會議，以做為調整注意事項的依據。潘文忠表示，校園安全檢查操作指引正在積極規畫，在下學期會函知各縣市及學校，讓學校有遵循的依據。

此外，近日氣溫變化大，1月下旬舉行的學測面臨天熱時要不要開冷氣問題，及寒流來襲學校要不要放低溫假等，潘文忠對此表示，天候變化影響到學生上課或通行安全，該不該放假，應該由相關機關進行專業評估後訂出規範，但應因地制宜。