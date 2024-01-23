新台幣收31.328元、升2.4分 拉出連四紅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

主要亞幣23日走勢分歧，新台幣兌美元震盪偏強，早盤最高升抵31.277元，外資雙向操作為主，終場以31.328元作收，創逾一周新高，單日升值2.4分，已連四個交易日收紅，市場趨於觀望，歐洲央行（ECB）及美國聯準會（Fed）都將發布的新利率決策，總成交量縮小為16.015億美元。

匯銀主管表示，日本央行如市場預期維持寬鬆貨幣政策，日圓早盤應聲回落，但日央行強調會考慮結束負利率政策，日圓隨後反彈，新台幣跟著國際匯市走，早盤短暫觸及31.2元價位後，馬上又貶回31.3元上方，後續大致呈現觀望氛圍，外資及進出口商都以實質拋補為主，央行也就隔岸觀火，匯價在狹幅區間內平盤震盪至收盤，整體交易體感跟天氣一樣偏冷清。

根據央行統計，隨美元指數回落，主要亞幣23日均走升，韓元升值0.41％、人民幣升0.36％、日圓升值0.3％、星幣升0.2％、新台幣升0.08％。

後續來看，外匯交易員分析，除要關注美歐央行利率政策，也要看ASML、IBM等美國科技大廠財報出爐，整體營收也會影響台灣市場前景，若美國終端應用需求增加，台股前景也可期，外資回流利到決定股匯走勢。

交易員也說，目前市場對3月美國降息的押注力道減弱，但本周五美國將公布個人消費支出物價指數（PCE）數據，將影響後續美國聯準會態度，於此之前市場偏觀望，但上周匯市波動加劇後仍餘波盪漾，預計新台幣先在31.3上方震盪。