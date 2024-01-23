批長榮航空不見照顧員工初心 機師工會：若罷工歐美航線首當其衝

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長榮航空機師取得合法罷工權，擬在春節前後啟動，勞資雙方明（24）日在桃園市政府協商。機師職業工會今發聲明稿批評，長榮航空票價新高、營收破天荒成長，成本與風險卻讓員工承擔，不見照顧員工初心，但罷工不是目的，工會始終保持開放態度，對等公平協商，若進入罷工，歐美長程航線首當其衝。

機師工會聲明稿表示，薪資結構不同，飛行員底薪僅為全薪22％，且長榮航空將因飛行經驗增加年度晉支計入因通膨而調整加薪幅度中；更有甚者，飛行員在疫情期間配合公司凍結晉支部分也從未歸還，顯見長榮航空以片面資訊，企圖混淆視聽。

外站津貼部分，機師工會指出，長榮航空33年前開航時即為每小時3美元，迄今2024年經工會數次爭取後為每小時3.5美元，僅增加每小時0.5美元（台幣15元），此津貼並非僅做餐費使用，長榮航空刻意隱瞞事實，以比例計算誤導民眾，實不見所謂善意回應。

機師工會表示，屢次協商中，公司總以購買新機營運成本、烏俄戰爭各種風險，甚至是地震、火山等不可控自然災害風險，予以推託，因種種因素無法將利潤與員工分享。面對現今票價飆新高，盈收也破天荒成長情況，成本與風險反而讓員工承擔，獲利盡收口袋，不見照顧員工之初心。

機師工會指出，依民航局公開資訊統計，近兩年來，長榮航空外籍機師增加人數為57人，本國籍機師增加僅40人，外籍機師增幅為本國籍機師達6倍之多，顯示流失本國籍機師同時，長榮航空外籍機師比例將愈來越高，且對違法聘雇一事不服提出訴願，再再顯示長榮航空所述並非事實。

機師工會表示，長榮航空本國籍機師在公司占比約75％、其餘25％為外籍，本次投票結果代表有一半以上的本國籍機師願意參加罷工，且因這次參加罷工投票的會員多數為長程航線機師，機師執照限定機種，不可任意置換，故若進入罷工，人力調度困難，歐美長程航線將首當其衝。

機師工會強調，罷工不是目的，始終保持開放態度，且願意協商，請公司務必對工會訴求審慎思考、對等協商，並提出實質對案，而不是採全面備戰，於內部各式施壓、防堵與分化，員工分裂亦實不樂見。