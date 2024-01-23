台鐵西拉雅號彩繪引爭議 部落議會：未獲相關單位諮詢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部觀光署與國營台灣鐵路公司合作推出的「SIRAYA西拉雅號」主題彩繪列車，23日在台南火車站舉行啟航儀式。不過，「西拉雅族部落跨地Qauty（議會）」卻發表書面聲明，指「西拉雅族各組織團體並未獲得相關單位的諮詢，列車上呈現的彩繪圖紋及族名，恐引發誤導社會大衆之嫌。」觀光署回應說，西拉雅號列車是鐵道界的稱呼，該署對西拉雅族文化及傳承十分尊重認同。

西拉雅族部落跨地Qauty在聯合聲明稿中指出，彩繪列車是交通部觀光署為西拉雅國家風景區的推廣及宣傳而設計，跟推廣西拉雅族文化或肯認西拉雅族無關；列車上的圖紋是設計師依照其所認知的相關原住民族繡紋，以及其他台南元素創發出來的台南400年活動意象，跟西拉雅族傳統繡紋沒關係，不應被誤導成是西拉雅族的傳統圖紋。

西拉雅族部落跨地Qauty強調，我們尊重設計師的創作詮釋，也感謝交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處為推廣觀光的用心，但希望各界在使用我族族名及文化元素做活動推廣或創作時，能有更細緻的族群文化敏感度及疼惜，讓我們西拉雅族好不容易建立起來的社會正面認同，以及正確傳統文化內涵，不被誤解扭曲。

觀光署表示，西拉雅號列車是鐵道界的稱呼，與台鐵公司合作彩繪列車的主要目的，是歡迎大家搭乘參觀台灣燈會在台南，期待共同欣賞美麗的3D編織，更歡迎遊客到訪位於台南市官田區的西拉雅國家風景區管理處。

觀光署認為，對西拉雅族文化及傳承十分尊重認同，尤其西拉雅管理處在製作有關西拉雅族文化的影片及圖書時，也加強與族人溝通並邀請西拉雅族學者來協助審核，近年來更積極協助西拉雅部落共同發展部落美食、工藝及部落觀光的推展。