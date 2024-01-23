引領五期生活圈 泉宇丰藏盛大開工

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暨台中五期建案泉宇VIVA後再下一城，「泉宇丰藏」建案日前舉辦動土典禮盛大開工，坐穩引領五期核心地段建案熱銷之席。「泉宇丰藏」地坐擁五期與七期生活圈，以2-3房(27-37坪)為主力均質宅是首購與換屋之地段首選。

台中市近年在大型建設陸續開發的加持下，吸引各大建商競相獵地進駐，交易熱絡，在全台房市中表現一枝獨秀。尤其大選過後，回歸到建案市場穩定熱絡發展，在生活機能、交通建設等加持下，大台中整體發展潛力不容小覷，核心地段精華之處更是建商必爭之地。

泉盈建設與立穩營造協力突破重圍，整合五期精誠路南側約222坪的精華土地，推出「泉宇丰藏」預售新案，豎立核心蛋黃區建築鉅作，總戶數36戶（含4戶店面），主力總價在1,550～2,250萬元；該案正式進場以來，已達近6成熱銷，為五期生活圈再添新穎宅之選擇。

泉盈建設團隊特助賴建廷指出，隨著營造工程工資上漲、缺工等問題顯示住宅市場競爭力居高不下，泉盈建設看準五期精誠路的精華典藏地段保值性，以及鄰近七期商圈、文心森林公園及模範學區等優勢，推出高性價比之建案，與中古屋市場區別，增添五期區段的選項優勢。

中部起家之泉宇建設已經營超過25年，轉投資泉盈建設傳承淬鍊多年深厚建築經驗與智慧，暨繼七期鉅作「泉宇雲鼎」之後，以危老都更方案進軍西區推出「泉宇VIVA」，而「泉宇丰藏」將再次實踐五期房產焦點指標。

萬淂富廣告總經理龍建人指出，「泉宇丰藏」位於五期優越地理位置，交通路線四通八達，十分鐘可至捷運文心森林公園站，兩站到市政府站，七站抵台中高鐵站，輕鬆往來南北；車程約3-5分鐘即可抵達明星學區大新國小、大業國中，9年國教接應無負擔。最重要的是，因土地購入不易，區段內鮮少有完整且適合整用之土地，加上五期新建案的需求不段增加，相對銷售會攀升且快速。

由於台中人口及產業成長快速，加上五期得天獨厚的生活條件，為區域房價鋪墊良好的基石，「泉宇丰藏」的稀有性與核心地段加乘，泉盈建設引領打造大台中五期生活新聚落。