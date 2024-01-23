《國際政治》以色列最痛的一天！24名士兵陣亡

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】以色列軍方周二宣布，過去24小時內有多達24名以色列士兵在加薩的激戰中陣亡，是這場戰爭爆發以來，以方人員損失最慘烈的一天。

以色列上周攻進汗尤尼斯（Khan Younis），宣稱該加薩走廊南部城市是哈瑪斯武裝份子的大本營。哈瑪斯在去年10月7日對以色列南部發動攻擊，根據以色列統計，約1200人因而喪命。

以色列軍方發言人Daniel Hagari少將表示，一枚火箭筒擊中以色列軍隊一輛坦克，造成21名士兵喪命。此外，有兩棟樓發生爆炸，亦導致以色列士兵傷亡。此前部隊為了拆除這兩棟建物已埋設炸藥。Hagari少將表示，以色列軍方仍在研究和調查相關細節及爆炸原因。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）已發表聲明表達哀悼之意。

以哈戰爭已邁入百日，目前仍然看不到一絲和平曙光，而由伊朗支持的葉門胡塞叛軍和黎巴嫩真主黨發動反以色列和反美的攻擊行動來表達對哈瑪斯的支持，使這場加薩戰爭外溢並擴大為區域戰爭的風險升高。

伊朗外交部長Hossein Amir-Abdollahian上周在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊表示，唯有加薩戰爭結束，「抵抗軸心」（Axis of Resistance）對以色列及其利益的攻擊才會停止，他並警告以哈衝突可能加劇中東地區的緊張局勢。

「抵抗軸心」是由伊朗支持的反以色列組織。

隨著要求停火和解救人質的呼聲日益高漲，《華爾街日報》報導，美國、埃及和卡達希望促成以色列和哈瑪斯展開新一輪和談，相關協商將從釋放人質開始，最終希望能促成以色列從加薩撤軍。