前往主要內容
工商時報LOGO

新一代氣象儀式校正實驗室今啟用 可模擬強颱豪雨情境

  • 中時即時 蔡亞樺 陳俊吉
氣象署23日舉行氣象儀器校正實驗室啟用典禮，財團法人全國認正基金會執行長許景行（左起）、工業技術研究院董事長蔡清彥、中央氣象署署長陳家平、工業技術研究院量測中心副執行長藍玉屏一同出席舉行啟動儀式。（陳俊吉攝）
氣象署23日舉行氣象儀器校正實驗室啟用典禮，財團法人全國認正基金會執行長許景行（左起）、工業技術研究院董事長蔡清彥、中央氣象署署長陳家平、工業技術研究院量測中心副執行長藍玉屏一同出席舉行啟動儀式。（陳俊吉攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

氣象預報仰賴諸多設備、儀器，才能提供精確資料，中央氣象署與工業技術研究院合作，耗時9年時間，建置新一代氣象儀式校正實驗室，於今（23）日啟用，氣象署可模擬強烈颱風與超大豪雨影響下的劇烈風雨情境，提升政府對自然災害的應變能力。

氣象署1988年成立壓力校正實驗室，陸續建置溫度、濕度、雨量、太陽輻射及風向風速等校正實驗室，建立氣象觀測儀器檢校的標準作業程序，確保我國氣象觀測作業與國際接軌。為提升氣象觀測品質，氣象署與工研院合作，建置新一代氣象儀器校正實驗室。

氣象署長程家平說，新一代氣象儀器校正實驗室啟用後，後續規畫與經濟部標準檢驗局合作，讓台灣有能力建立觀測系統設置、觀測方法、觀測資料品質、儲存傳輸、應用等標準，自行做到檢驗校正，為氣象儀器國造及驗證能力發展立下良好根基。

氣象署指出，新的儀器校正實驗室在壓力、溫度及濕度方面皆擴充量測校正範圍；風速校正採用循環式風洞系統，最大校正強度也由11級風提升至17級風；雨量校正強度則由每小時120毫米提升至300毫米。

氣象署表示，新的實驗室還可以模擬強烈颱風與超大豪雨影響下劇烈風雨情境；太陽輻射實驗室則新增暗房校正系統，大幅提升校正服務的量能，來滿足近年智慧農業與光電綠能發展所漸增的日照日射觀測儀檢校需求。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 10大ETF排行榜 00929榮獲雙冠王 「這檔」外資買最兇

  2. 大跌一波變便宜 債券ETF甜蜜點來了 賺錢密碼「4字訣」 內行推5檔高債息又看漲

  3. 話題》春節出國注意！一文看長榮機師為何要罷工 旅客怎麼自保？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。