波隆那童書插畫獎曝台灣原創力未進步 業界嘆文策院挹注不足

2024年波隆那童書展的獲獎插畫家名單出爐，今年台灣僅鄭元欽一人獲獎，反觀過去台灣每年得獎名額不少，大陸則鮮少得獎，然而今年超車共9人得獎。出版業指出，近年文策院成立並主辦參與各國際展會，然而在推動內容產業投資，引入資金上多重視影視產業，出版、插畫、漫畫等作為源頭的IP卻未被同等重視。

青林出版社董事長林訓民分享指出，過去台灣在波隆那童書、繪本插畫創作的得獎者名額不少，而中國大陸的得獎者今年卻有9人，甚至超越日本的4位、韓國的3位，而台灣今年更只有鄭元欽一人獲獎。據書展基金會表示， 2022年起波隆那插畫展開始區分「入圍」與「得獎」名單，在此之前只有「入選」名單，即入選即得獎。

而在2022年，台灣共有周宜賢、黃一文、林廉恩、鄒駿昇得獎；2023年有陳瑋璿、黃亮昕、潘心屏得獎。業界指出，文策院自2019年底成立，近年對出版業多扮演媒合平台角色，有業者直言主事者「對出版產業不了解」，從投資的角度來看，把大量的資源挹注在影視音產業，然而能夠作為IP資源的出版、漫畫、插畫，得到的「關愛」卻相對少了許多。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長黃俊維就指出，若以投資角度來看，與出版業的合作頂多幾十萬，回報率也小，但漫畫、出版這些IP而言需要較長期的經營，以日本的《鬼滅之刃》而言也是連載了很久，隨著動畫發酵才開始爆紅。參考國外的作法，其實是應該在創作初期也就加入商業投資者的角色，如日本的鋼彈已不只是動漫，衍生的周邊商品獲利才更為可觀。

出版業者另指出，文策院委外製作的文化創意產業發展年報，2024年才看到的是2022年的調查與數據，產業變化早已一日千里，這樣的報告對產業幫助不大，反觀日本、或英、美，產業報告都是隔年就馬上公布的，台灣卻礙於主計處法規而綁手綁腳，呼籲像這樣的產業健檢應即時提供業界才能精準參考。