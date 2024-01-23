高股息4天王外資全加碼 面板雙虎囊括買超冠亞軍

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【旺得富理財網 王順泉】美股3大指數創歷史新高，台股連4紅，今天續漲59.49點，收17874.59點，成交量3057億元。今天外資買超91.59億元，投信賣超8.67億元，自營商買超23.92億元，合計3大法人買超106.84億元。

面板市況改善，電視面板報價止跌，雙虎友達、群創囊括外資買超前2名。AI概念股則有英業達、緯創入列買超榜。

存股族熱愛的高股息ETF，規模最大的4檔外資全部買超，0056加碼6552張、00919買進6394張、00929為5868張、00878也有3676張。

外資賣超個股以傳產、金融為主，貨櫃運價受惠於紅海危機，但股價陷入盤整，陽明遭砍1.2萬張居冠。中鋼、台新金、華航、兆豐金也都入列賣超前10名。

法人表示，美股道瓊周一首度站上38000點，費半、S&P 500都創新高，那斯達克雖未創高，但大型科技股指數那斯達克100早已突破新高，股市多頭趨勢明顯。日前台積電法說會釋出客戶庫存已去化，預估今年半導體產業將成長逾1成，加上美國聯準會未來若降息，利率走低有利科技股。美股進入財報週，特斯拉、英特爾、德儀等陸續公布財報，是市場關注重點。

外資今天買超上市個股前10名為：友達(2409)57295張、群創(3481)45332張、英業達(2356)13602張、台積電(2330)11160張、彩晶(6116)10252張、緯創(3231)8175張、泰金寶-DR(9105)7088張、元大高股息(0056)6552張、群益台灣精選高息(00919)6394張、復華台灣科技優息(00929)5868張。

外資今天賣超上市個股前10名為：陽明(2609)12368張、中鋼(2002)6771張、台新金(2887)6519張、華航(2610)4861張、一詮(2486)4670張、兆豐金(2886)4625張、京元電子(2449)4528張、元大滬深300正2(00637L)4168張、第一金(2892)3842張、大同(2371)3783張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。