辦個人證明文件不再奔波! 數位部MyData平台可線上申辦逾800資料

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數位發展部23日表示，以往民眾為了辦理一項個人紙本證明文件或申辦服務，需先花費時間精力到不同政府單位取得所需資料，甚至還要排隊等候。現在民眾可透過「個人化資料自主運用（MyData）平台」，直接申辦超過800項資料下載或服務，不用一一親自臨櫃辦理，經線上身分驗證與個人自主同意，就可以取得在各政府機關裡的個人資料，讓服務申辦更快速。

數位部指出，以往民眾申辦政府機關業務常因需要準備許多個人證明文件資料，而在各機關奔波，甚至有些服務會需要提供相關親屬的資料。以「身心障礙者專用停車識別證申請」為例：無法自行開車的朋友，可能需要家人接送，家人依法得申請身心障礙者專用的停車識別證，需檢附身心障礙證明、接送親屬的行照及駕照等證明文件，這樣的做法不只費時，如果兩人平常不是住在同一個地方，申辦就更麻煩了。

數位部表示，MyData的「多人資料合併線上申辦」功能，有效解決了這個問題。111年由屏東縣政府「身心障礙者專用停車識別證」率先試辦介接，身障朋友和親屬上MyData平台，進行身分驗證與線上自主同意後，受理服務單位就可以在同一次服務申辦中，取得兩人應檢附的資料，而且在審核完成後，專用停車位識別證可直接郵寄給申請人，大幅節省申辦時間。

數位部說，MyData持續在112年擴大應用範疇，如現在民眾可透過MyData平台線上申辦台北市政府「社會住宅出租申請」，經核驗身分及自主同意後，一次提供兩人以上應檢附的應備文件，如戶籍、中低收入戶證明、身心障礙資格等證明文件，由線上傳輸至台北市政府，不需再檢具紙本證明文件，即可完成社會住宅登錄，若有最新社宅招租資訊，台北市政府將以所登錄的電子郵件通知申請，減省民眾申辦時間與成本。

又如考試院112年1月全面推動國家考試及格證書數位化，介接MyData平台提供「考試及格暨訓練合格電子證書資料」，考試及（合）格人員接獲考試院電子證書下載電子郵件通知，即可至MyData平台，經身分驗證，查詢下載自主運用，不必擔心證書遺失與保管的問題，上線迄今也已經有1萬餘次下載。

其他應用案例包括，民眾如因出國留學、移民、求職等需求申辦一般稱為「良民證」的警察刑事紀錄證明，以往必須至警察機關臨櫃申辦，經審核製證後，再到現場領取。內政部警政署去年4月將良民證申請服務介接MyData平台，現在民眾可利用手機或電腦線上申請，透過MyData平台線上核驗身分及信用卡繳費，經地方政府警察局審核製證後，直接以郵件寄達，省去到警察機關臨櫃填寫申請表、準備文件及取件的時間，達到「網路申請、線上付款、郵寄送達」，迄今已有近6萬人次的申辦量。

數位部指出，不只是政府機關，在金融服務方面，金管會也共同推動介接MyData平台，提升金融服務的便利性與時效。以臺灣銀行就學貸款生活費申請服務為例，學生不需要特別請假前往鄉鎮區公所申請中低收入戶證明，只要至臺灣銀行「就學貸款入口網」，運用MyData平台介接，經過身分驗證後，線上就能快速完成申辦。

數位部強調，MyData平台基於個人化資料自主運用的理念，優化數位應用方式，以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心，截至112年12月已介接79個機關，其中包含22個地方政府，提供的資料下載與服務申辦共計886項，累計超過97萬5千餘次使用量。

數位部說，將持續精進資料自主應用機制，協同中央及地方政府，發展跨機關、跨部門、跨區域的多元主題式便民服務，以提供民眾更安全、更便利的智慧生活。