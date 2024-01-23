《國際金融》國企指數走低 韓散戶隔海垂淚

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】2024年從開紅盤到23日為止，短短3周多香港國企指數（HSCEI）已大跌8%左右，但沒想到這次受災戶竟然是韓國散戶。原因是有15.4兆韓元，約115億美元，與股價指數連結的衍生性金融商品，今年將要陸續到期，估計應該都是賠錢收場。

販售此衍生性商品的韓國銀行業者表示，大型金融機構賣掉的元月到期商品有4,326億韓元，其中若計算到19日，已出現2,164億韓元虧損，也就是腰斬的概念。因為在香港交易的標的物中國大陸企業指數，現已跌到比當初敲進價位還要低。

結構型債券（Structured Notes）是跟國企指數有連動關係，只要指數不跌破特定點，就可有類似債券的票面利息。但陸股與港股的表現實在太差，以國企指數來說，大盤跟2021年2月最高點相比，至少跌掉一半以上。因此，跟國企指數連結的115億美元衍生性金融商品，也出現虧損風險。

韓國金融監管單位從元月8日開始，對12家當地金融機構展開調查，看這些以大陸股票為連結標的衍生性金融商品，在銷售時是否涉及不法。韓國FSS（金融監督院）也發現的確有問題，包括有銀行施壓員工，賣給散戶這些艱澀難凍，且有高風險的金融商品。

韓國政府統計，這些衍生性金融商品的損失將一一浮現。前述115億美元跟國企指數掛在一齊的商品中，有20%將在第1季到期，另外的32%預估在第2季也要到期。在韓國賣掉的19.3兆韓元此類商品中，超過25%的苦主年紀是在65歲或以上的老年人。

韓國專家學者認為，中國大陸的資產已陷入一片愁雲慘霧的惡性循環（vicious cycle）。不同衍生性金融商品各有各的敲進價位。看著國企指數愈走愈低，券商就會開始避險，大盤下修的壓力也跟著加大。因避險的部位要在3月與4月前結算，那個時候也是大多數衍生性商品的到期日，推測拋售的力道可能會不小。