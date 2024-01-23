歡慶生麗國際集團22周年 營收創新高舉辦旺年會席開300桌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歡慶在台深耕22年，專業美容保健品牌生麗國際，為感謝全球事業夥伴過去一年的努力，業績連年創新高，該集團於日前包場台中臻愛花園飯店舉辦盛大旺年會，席開近300桌創歷年新高，當天準備豐厚紅包禮金、黃金、3C精品家電、國際名品等摸彩好禮，總價值超過125萬元。

生麗國際集團業績連年遞增，去年營業額較前年增長36％，新進會員亦增長25％。2023年推出新品熊護麗搶攻男性保健營養市場，甫推出即銷售一空創下佳績 ; 明星商品6A高效鎖水防曬霜更於今年達成「連續三年獲SNQ國家品質標章」最高殊榮。執行長黃隆源表示，感謝事業夥伴選擇生麗國際，未來將與眾多優秀傳銷商攜手開創更多無限可能。

呼應今年旺年會主題「精靈之美 生麗奇蹟」，集團創辦人及執行長精心裝扮則化身美麗的精靈女王與帥氣的精靈王子，率領集團榮譽顧問群向現場近3000名嘉賓舉杯慶祝，為奇幻饗宴揭開序幕。當天也因應主題策劃「森系精靈」最佳造型人氣票選活動，冠軍榮獲32900元維他命C美白粉。

該集團屢屢以創新精神開拓嶄新路線，不僅致力企業形象年輕化，過去面臨疫情挑戰，生麗亦積極布局數位化轉型，除了將培訓課程線上化，也大力推動網路購物，2023年度網購營業額較2022年度增長78%，線上線下完美結合，幫助事業夥伴從容應對大時代的變化。

歡慶22周年之餘亦不忘響應公益，活動當天特邀家扶基金會「沐舞舞團」小朋友們獻上精彩的舞蹈表演，並由黃隆源親手發送紅包給每位小朋友，祝福孩子們在新的一年永保初心，持續發光發熱。

生麗國際集團秉持著「感恩、誠信、服務」的精神，11年來已累計捐贈逾8300萬元善款幫助社福團體落實公益，新的一年將持續帶領大家追求美麗自信，也對全球共好許下承諾，不僅提供自我發展的平台，更是助人的事業，發揮其影響力回饋社會，成為更多人的依靠。