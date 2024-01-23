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天寒北港朝天宮周邊街友露宿 社會處急送保暖物資

  • 中時即時 張朝欣
寒流來襲雲林縣北港朝天宮周邊出現數名街友，雲林縣社會處獲報前往關切，23日社會處表示目前雲林縣有20名列冊街友，這幾天會持續至各鄉鎮市進行關懷、安置。（雲林縣政府社會處提供／張朝欣雲林傳真）
寒流來襲雲林縣北港朝天宮周邊出現數名街友，雲林縣社會處獲報前往關切，23日社會處表示目前雲林縣有20名列冊街友，這幾天會持續至各鄉鎮市進行關懷、安置。（雲林縣政府社會處提供／張朝欣雲林傳真）

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入冬最強寒流來襲，民眾都躲在家不出門，但雲林縣北港朝天宮周邊出現數名街友，露宿街頭且身上沒有足夠保暖衣物，雲林縣社會處獲報前往關切送上睡袋、厚衣物，23日社會處表示目前雲林縣有20名列冊街友，其中北港鎮有4名，這幾天氣溫驟降，將持續派員至各鄉鎮市關懷、安置。

北港朝天宮周邊有數名街友不定期出沒，入夜後睡在路旁、涼亭內，春夏天氣暖和不會受凍，但寒流來襲便可能危及生命安全，此波寒流氣溫降至10度左右，部分街友會找閒置房舍棲身，但有些街友卻堅持露宿街頭，22日晚間4名街友出現在朝天宮周邊，社會處長林文志與社工到場關切。

林文志表示，2名街友露宿朝天宮旁涼亭，只有1件老舊睡袋共用，蜷縮在地上休息，社工要將他們送到安置機構，但2人卻不願意，說不喜歡被拘束，習慣自由自在，社工只好提供他們睡袋、毛帽、圍巾、厚衣物，請他們注意保暖避免失溫。

1名街友日前從高雄搭車來北港看熱鬧，沒錢搭車回去，這幾天都在北港朝天宮周邊遊蕩，他說朝天宮附近人多晚上比較安全，白天可看進香團陣頭表演，還有媽祖保佑，他不會打擾別人，別人也不會驅趕他。經社工勸導，最後同意到安置機構。另1名街友則不願被打擾。

林文志提到，這幾天氣溫相當低，沿海地區風勢又強，街友不注意保暖隨時可能失溫，因此特別到各鄉鎮市關心街友，希望他們能接受安置，若不願意，也會提供保暖物資，幫助他們度過寒冬。

林文志指出，雲林街友主要集中在斗六市、北港鎮、西螺鎮，斗南鎮與虎尾鎮也有，還有來自外縣市的臨時街友，很多街友都有自己的故事，有人不喜歡被打擾，有人身不由己，希望大家能發揮愛心，給予適度的關懷與幫助。

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