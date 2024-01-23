藍委提修法讓核電廠可延役 核安會：須面對貯存空間不足問題

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國民黨立委及當選人今天指出，未來推動修法讓核電廠延役，核安會表示，核一、二廠用過燃料池已近滿貯，爐心燃料無法移出，核三廠用過燃料池空間僅可供約運轉數年，因此核電廠延役均須面對用過燃料池貯存空間不足問題。另外，核一廠部分設備已拆除，增加延役的困難度。

核安會說，我國核電廠延役申請期限規定，為核管法及相關子法，於2003至2005年期間訂定之時，已規範應於執照屆滿前5年提出，考量在執照屆期前完成審查，確認延役可行性，以及經營者亦有充分時間做必要檢查與改善，以利執照屆期後順利銜接繼續運轉。目前我國各核電廠均已超過法規規定可提出延役申請期限，且核一、二廠已進入除役階段。若國家政策確定要延役，必須修訂核管法及相關子法，以取得延役申請適法性。

核安會表示，核一、二廠用過燃料池已近滿貯，爐心燃料無法移出，核三廠用過燃料池空間僅可供約運轉數年，因此核電廠延役均須面對用過燃料池貯存空間不足問題。另外，核一廠部分設備已拆除，增加延役的困難度。

核安會強調，運轉執照屆期後延役申請的適法性及安全技術評估等，需嚴密審慎考量。若國家政策確定以及立法院通過修法，於台電公司提出延役申請時，核安會將本於專業與職責進行審查，在符合法規及安全要求下，機組始可延役運轉。