森之子身心靈研究所 提倡身心靈療癒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

現代人生活壓力大，又或者是姿勢不良，常常覺得身體痠痛，按摩需求增加，不過要怎麼找到合適的店家？森之子X身心靈研究所了解現代民眾的需求，認為身體的問題同時也需要照顧到心理，從源頭開始了解客人的需求，幫助客人達到真正身心靈放鬆的效果。

不同於一般按摩店，森之子X身心靈研究所從客人進店開始，就會透過填寫需求表，了解客人的生活、身體狀況，提供客製化的課程，從家庭式風格的環境營造、溫馨且充滿植栽的溫馨環境，都讓客人有種回到家的放鬆感，店家就在行天宮捷運站旁邊，交通相當方便。

每個人習慣的按摩力道不同，森之子裡的老師們也會依據客人的需求調整按摩手法，平時也會研究多種不同的手法，讓客人有更多不同的選擇，包括油壓、指壓等，有些怕痛的客人也能有無痛手法的安排，藉此幫助客人找到專屬自己的放鬆方式。

森之子另一個特色，就是頌缽調理，透過音樂共振的頻率，幫助身體從頭到尾進行調理，也達到身心靈的平衡。創辦人范先生表示，森之子認為，身體的不適有時跟心靈息息相關，因此他們不僅單純提供按摩服務，也相當關心客人的生活習慣、睡眠等等問題。

范先生指出，來店內消費的客人對於身體的保養意識高，踏進店裡完成保養後，回家還有一些日常所需的保養需要養成良好的習慣，而森之子也會提供客人日常保養的建議，從身、心、靈上全方位的給予服務與關懷，讓客人達到真正有效的放鬆，獲得更多能量。

了解更多：https://senzhizixshenxinlingyanjiusuo.webnode.tw/