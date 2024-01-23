紡纖廠農曆春節不停工 降稼動率因應需求降緩

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品牌服飾客戶清庫存雖已告一段落，不過下單趨於保守，國內紡纖廠在今年的農曆春節雖因產線不能停，因此仍舊照常開工；不過在需求放緩下，以往旺季全員加班的情況不再，今年多以「降稼動率」來因應。

具有上中下游一貫生產線的遠東新指出，聚酯、瓶用酯粒產線因不能停，所以今年農曆春節，台灣、中國大陸產線仍正常運作。

至於棉、紗、加工絲產線，遠東新指出，則是配合客戶需求，調節產線運作。

主要紡纖產品有工程塑膠、化纖二大事業群的新纖，在市場需求考量下，今年的纖維事業仍維持正常的生產運作。而工程塑膠的產線，在客戶端的訂單量及需求，預期會調整今年農曆春節的生產排程，透過降低稼動率的方式來減少上班人數及時間。

纖維、加工絲廠力麗指出，不論是台灣或印尼產線，因設備不能停，農曆春節正常生產。不過如加工絲、部分纖維產線，則在客戶訂單趨於保守、市場需求不若往常，因此，產線稼動率將由現在的平均9成，在農曆春節期間，降到7成。

至於紡纖產業下游廠成衣廠，由於產線多已移往東南亞或非洲地區，因此也會配合當地民情調整農曆假期休減班。

今年農曆假期，儒鴻在台灣、越南地區的產線，都會配合春節假期停工。台灣、越南產線停工期間的訂單、產能，則由印尼、柬埔寨、賴索托等地的產線支援生產，因應客戶需求訂單。

全球品牌服飾廠仍有庫存待清，紡纖業者指出，今年農曆春節假期產線的稼動率確實比往年低。不過，2024年紡纖產業整體的景氣，仍要看農曆春節假期過後復工情況而定。