高雄長照機構偽造服務紀錄？遭解約後竟另起爐灶

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高雄一家照服機構「青松」，涉嫌偽造不實服務紀錄，詐領高達千萬補助款，高雄市衛生局表示，接獲檢舉後已主動稽查，目前透過行政、司法程序追討款項中。

青松老人福利協會自2020年起，成高雄市衛生局居家式服務類長期照顧服務機構，日前遭爆料該協會造假服務紀錄、用人頭虛報居服員名單以詐領政府補助款，對真正的居服員卻拖延薪水發放，東窗事發遭解約後，竟還成立「高雄市昕恩社區發展關懷協會」繼續營業。

高雄市衛生局表示，接獲檢舉後，經衛生福利部照管平臺交叉比對後，發現青松協會自2021年8月起至2022年7月期間長照機構申領情形，發現該協會利用所屬25位照顧服務員名義，偽造不實服務紀錄並申報不實服務費用達1000萬餘元。

衛生局查獲青松協會不法情事後，於2022年9月20日及10月26日，將案件移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，並於同年12月5日與之解約，目前已追回款項約100萬元，後續會持續透過行政、司法程序，陸續將不實服務費用全數追回。

至於「青松」原班人馬欲另起爐灶開設「昕恩」協會部分，衛生局說有查獲該機構人員冒用他人名義簽署機構業務負責人之切結書，衛生局於2022年7月20日函覆不受理本案，同步於同年7月27日移送臺灣橋頭地方檢察署參偵。