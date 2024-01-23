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春節防詐不鬆懈，華銀提醒民眾慎防詐騙

積極落實金融防詐，春節期間保全人員加強巡邏，行員落實客戶臨櫃關懷

  • 工商時報 蔡淑芬
華南銀行總經理黃俊智教導民眾防詐妙計，讓大家能歡喜安心過好年。圖／華銀提供
華南銀行總經理黃俊智教導民眾防詐妙計，讓大家能歡喜安心過好年。圖／華銀提供

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農曆年關將至，為防範歹徒利用民眾存提大額現金時段伺機作案，華南銀行秉持「金融防詐守門員」的精神，積極落實金融防詐相關措施，除請保全人員於春節期間加強巡邏、行員提高警覺落實客戶臨櫃關懷之外，並提醒提領大額現金之民眾應多加注意自身安全，華南銀行會適時協助客戶向警察機關申請護鈔服務，以保護客戶人身及財產安全。

另國人往往會利用過年期間向久違親友拜年，詐騙集團看準時機會以「猜猜我是誰」等類似手法佯裝久未聯絡之親友問候，藉機拉近關係後，謊稱更換電話號碼或加LINE，並誆稱有急用需借款應急等理由進行詐騙。提醒民眾小心防範不明來電、不明訊息，切勿因好奇回電或點選連結，而落入歹徒圈套。

由於近來詐騙手法係以「假投資」名義誘騙民眾轉帳/匯款居多，華南銀行表示，經由行員積極落實臨櫃關懷提問，輔以行員機警通報警察機關等機制下，有效在第一時間成功攔阻民眾遭詐騙。提醒民眾針對投資等各種不明邀約，應查證選擇合法金融機構辦理投資。

為防範民眾遭詐騙，華南銀行為守護民眾財產，提醒防詐三招，首招為務必保管好個人金融帳戶資料(如網路銀行代號、密碼、存摺及金融卡)，勿隨便提供；第二招，轉帳前應多一分留意，再次確認是否認識受款人及其帳戶名稱與帳號之正確性；最後一招，如接獲疑似詐騙電話、詐騙簡訊或電子郵件，可撥打「165」反詐騙諮詢專線洽詢。

華南銀行為加強宣導及提升民眾防詐意識，已於官網置放「防範詐騙相關訊息」供查閱，並於自動櫃員機、網路銀行及行動銀行加註防詐警語，提醒民眾辦理交易時應多留意，以避免受騙，讓民眾能歡喜安心過個好年。

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