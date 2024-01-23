宇智顧問廣邀餐旅業者搶先進駐美國大鳳凰城精華商業區

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宇智顧問今日(1/23)於台北晶華酒店舉辦大型招商會，主題為《美國大鳳凰城 Smartopia 商場招商說明會》，大力推動美國鳳凰城智慧社區Smartopia計畫，與亞利桑那州駐台貿易投資辦事處合作於台北晶華酒店舉辦招商說明會，內容涵蓋餐飲 (Food & Beverage)、零售 (Retail)、飯店旅宿 (Hotel)、辦公空間 (Office Space) 等領域，廣邀有意參與計畫之業者前進大鳳凰城，搶先進駐精華科技廊帶商圈，共同形塑未來智慧城市商業場域的全新生活風格。招商會現場業者反應相當熱烈，吸引超過百家大型飯店業者、旅宿業、餐飲集團、零售與相關產業人士，甚至吸引日本三井集團特地前來觀摩。

本次招商會宇智顧問聚焦於介紹 Smartopia 智慧社區專案中的商用地塊，以及目前的商場規劃，涵蓋奢華星級飯店、商業酒店式公寓、大型商場空間、商業複合空間、超市市集、住宅區的一樓商店街、辦公空間與會議中心等，由於近年大量年輕且具有專業背景的人口移入大鳳凰城區域，皮奧里亞市如今正處於各項建設計畫與土地規劃急速發展的階段，並成為台積電產業鏈科技廊帶生活圈的重要一環。宇智顧問吳志揚董事長表示：「宇智希望結合臺灣產業資源，一起到亞利桑那州鳳凰城，展現我們飯店、餐飲、零售的超強實力，我相信 Smartopia 計畫將成為鳳凰城西北谷最耀眼的新形態住宅與商業綜合體。」

宇智顧問總裁暨創辦人徐小波先生表示：「宇智的核心價值就是將台灣經驗輸出，把台灣優秀技術帶到國際場域，讓世界看見台灣，並創造對台灣產業的需求。宇智希望帶領臺灣優秀的業者走向世界，引領臺灣飯店、旅宿、餐飲、零售等業者，擴展到國際市場。」

《美國大鳳凰城 Smartopia 商場招商說明會》大型飯店餐旅集團及中小企業迴響踴躍。圖/主辦單位提供

宇智顧問董事總經理李維峰博士表示：「大鳳凰城Smartopia專案是個引領台灣進軍國際市場的契機。我們的計畫獲得亞利桑那州政府、當地市政府的大力支持，甚至希望我們加快時程，以供應科技產業鏈移入大鳳凰城西北谷廊帶所帶來的大量商業需求。宇智企盼結合台灣飯店旅宿業、零售與餐飲等卓越實力，帶給當地嶄新的商業體驗，並打造首個具亞洲特色的多元綜合商圈。」