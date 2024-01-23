《半導體》威剛去年稅前獲利增8成 今年首季不看淡

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【時報記者葉時安台北報導】威剛(3260)公布112年12月份合併自結損益，單月營業淨利3.35億元，月減11.32%；稅前淨利2.46億元，月減26.70%。去年度累計營業淨利17.66億元，累計稅前淨利19.51億元，年增79.89%。今年首季工作天數減少，但記憶體備貨需求持續回籠，威剛營收表現不看淡。

威剛2023年12月合併營收為31.45億元，年增33.52%、月減23.18%，從逾13年半高檔滑落；單月營業淨利3.35億元，月減11.32%；稅前淨利2.46億元，月減26.70%。威剛2023年第四季合併營收逾110.31億元，季增28.39%、年增43.39%，締造55季以來單季新高；單季營業淨利10.64億元，稅前淨利8.86億元，季增46.13%。

威剛2023年全年合併營收達336.98億元，僅微減3.86%。去年累計營業淨利17.66億元，累計稅前淨利19.51億元，年增79.89%。

展望2024年，威剛持續看好記憶體原廠減產與產能排擠效應發酵，且AI應用將在下半年開始不斷擴大，相關伺服器、PC與智慧手機等需求都將接踵而至，DRAM與NAND Flash兩大記憶體價格可望維持一整年多頭格局。隨著今年上半年記憶體價格易漲難跌，預估本季將可見另一波記憶體備貨需求回籠，公司營收表現可望再續成長動能。