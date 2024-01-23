新春試手氣來全家！開運卡送紅利金、刮刮樂拿iPhone 餅乾飲料抽1折

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農曆春節倒數，全家便利商店為了讓大眾新年試手氣，在實體店和會員APP推出一系列開運卡、刮刮樂等應景商品和趣味博奕遊戲，像是售價200元的「新春開運卡」有機會一口氣增值到888元；會員APP則推獨家哈根達斯刮刮樂、紅包好運刮刮樂遊戲，除了有100％必中的紅利金獎項，還有機會抽iPhone 15 Pro；2月20日前再推抽抽樂活動，期間買指定袋裝零食及飲品任兩件，最低可享1折起。

全家去年12月起聯名經典IP《大富翁》推主題端架、春節禮盒、開運鮮食等商品廣受好評，近期順應春節再推喜氣好康和商品，24日上午10點起於實體店推「新春開運卡」，限量10萬張，共2款卡面分別是孫小美及錢夫人，且皆有財神圖樣十分討喜，除了自用外也適合送禮，不只有保底的200元全家禮物卡，還加碼紅利金20元、40元、60元、100元或688元面額，最高合計可獲888元。

全家實體店好康再加碼，24日至2月20日買指定袋裝零食、咖啡、提神飲料任兩件可參加「機會命運抽抽樂」，有機會抽中1折、5折、79折及88折優惠；其中任兩件1折、5折、79折再送雲端列印優惠券，只要10元就可於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列，可選紅包袋、春聯及年曆；另有套框相片、明信片、貼紙等可原價列印，部分商品亦能客製化放上人像。

全家會員APP部分，今年獨家攜哈根達斯推「歡聚刮刮樂」活動，獎品還能轉贈給親友傳遞心意，24日上午10點起開賣，每張售價168元，最少可得哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件，還有機會刮中一年份哈根達斯冰品（365件）或優惠券、品牌周邊及1萬全家紅利金等獎項，合計最高價值可翻300倍，活動結束後加碼抽一名iPhone 15 Pro（128GB）幸運得主。另款「紅包好運刮刮樂」則是31日上午10點起販售，每張200元，最少可得220元全家紅利金及點數88點，最高可獲400元紅利金及點數8888點，還有機會抽iPhone 15 Pro（256GB）。