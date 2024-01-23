男童玩迷宮「撞剝落磁磚頭縫6針」 議員曝遊具多項疏失求改善

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣1名8歲男童日前在中興新村兒童公園的迷宮遊玩，不慎撞到迷宮轉角剝落磁磚致頭破血流縫6針，南投縣議員簡千翔、林儒暘先後會同國發會會勘，指出多項遊具缺失，痛斥國發會2019年接管迄今沒檢視遊具安全並改正，要求盡快改善，提供孩子安全遊憩環境。

中興新村兒童公園又稱光華公園，公園裡的鞦韆、沙坑是每個南投囝仔的兒時珍貴回憶，日前有家長帶8歲孩子去公園玩，孩子與同伴玩迷宮時，不慎撞到迷宮轉角剝落磁磚，造成額頭撕裂傷送醫縫了6針，讓家長十分心疼，也暴露兒童公園大部分遊具不合規定，危機四伏，當地民代關切。

幼教業出身的簡千翔23日邀國發會、縣府等單位至兒童公園會勘，指出公園內鞦韆木板坐墊有銳角、多項遊具有凸出的螺絲、遊具舖面安全距離不足，且搖搖馬底下彈簧裸露，恐夾傷兒童的手，而且依《兒童遊戲場設施安全管理規範》，兒童遊戲場每3年得檢視安全一次，不過國發會自2019年接管迄今都沒檢驗。

簡千翔說，他是3個孩子的爸，曾多次帶小孩來兒童樂園，沒想到這裡居然這麼不安全，讓他很痛心，從省府到國發會，這座遊樂場居然都沒檢修過，非常沒有保障，要求國發會落實3年定期檢修，並對受傷的學童落實保險給付。

林儒暘22日也邀國發會、顧問公司等單位討論，研議遊具安全改善方案。林儒暘表示，學童在兒童公園受傷，他第一時間請求國發會將年久失修迷宮封閉，希望國發會盡快改善公園內遊具以符合安全規範，提供孩童舒適安全的遊憩品質。

林儒暘指出，《兒童遊戲場安全規範》2017年修正公布後，南投縣府盤點轄內公立國小、公私立幼兒園及公園遊戲場安全，大部分改善完成，剩埔里鎮長壽公園遊具進行改善符合新法規，另縣立三和游泳池旁的遊樂場設施老舊，縣府已籌措200萬元今年將翻新，他將為兒童遊戲場安全監督把關。

國發會環境維護組長簡力堅承諾，對受傷的學童將啟動保險，給予應有的保障，兒童公園受損遊具將在1個月內完成檢修，後續將與縣府協議執行定期檢修。