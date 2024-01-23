李冠瑩時尚踏實築夢 磨劍十年環球影城大展長才

環球影城帶給無數旅人夢幻般體驗。在這些體驗中，隱藏一位台灣女孩李冠瑩。她花了十年的時間深耕服裝領域，去年從近千名競爭者脫穎而出，畢業就到環球影城擔任服裝採購，小到洗衣精、衛生紙，大至面具、道具，都得經過李冠瑩的細選，讓每個蒞臨環球影城的觀眾，能擁有美好的回憶。 李冠瑩1994年出生，就讀台北藝術大學劇場設計系，大二起就對於劇場服裝設計的夢想堅定，積極與知名戲劇團體合作，曾任「嚎哮排演」擔任劇團服裝設計師，也在「歐陽慧珍舞蹈團」擔任十多年服裝設計師，劇場、舞蹈服裝設計經驗相當豐富。 歐陽慧珍舞蹈團常舉行大型慈善義演，每場演至少有200名舞者，每位舞者又必須負責3到4個舞碼，服裝設計師等於須製作近千套服裝。李冠瑩透露，製作上千套服裝並非最困難之處，「溝通，反而是最繁瑣的步驟。包括舞台燈光、編舞的老師、導演等，都會給予你一些建議、想法，整合、取捨這些意見，給出人人都滿意的一套舞衣的背後，其實一針一線都是眾人的努力。」 即便在劇團已累積許多經驗、實力，2021年她仍為為精進自己，飛往美國西雅圖華盛頓大學深造，以全額獎學金修習戲劇服裝碩士；2023年再到洛杉磯攻讀時尚服裝設計，以提名畢業生代表及年度服裝設計獎的優異成果畢業。 畢業後，李冠瑩成功爭取到環球影城的職位，為自己的職涯再度寫下另一個里程碑。她說：「環球影城中每一個表演者的服裝，全部都在我們的管轄範疇之內。」她認為，跨國企業對細節的嚴謹超出想像，整個環球影城的服裝部門內，只有自己和另位同事能用公司信用卡，預算控管責任與對布料知識要求，都是這項工作必備能力。 每當萬聖節、美國國慶日、同志大遊行等期來臨時，採購團隊更要在半年前就開始開會規劃，李冠瑩甚至曾為一塊布料從洛杉磯飛往紐約。李冠瑩說：「環球影城園區之大，每一處細節都必須確保完美，或許很累。但這份工作帶給我最大的成就感，就是你能即時收穫到每一個遊客的笑容。」