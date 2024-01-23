櫃買去年ETF、權證交易寫佳績 盛大舉辦交易競賽獎勵活動聯合頒獎

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櫃買中心為推動上櫃權證、股票造市及ETF等業務，於112年舉辦了多項競賽獎勵活動，各獎項得主均已出爐，23日下午盛大舉辦了聯合頒獎典禮，由櫃買中心總經理李愛玲親自主持。

李愛玲表示，上櫃權證112年發行檔數為1萬6,365檔，日均值達到7.19億元，分別較111年大幅成長43.41％及 32.17％，感謝在做券商的戮力推動，並看好今年權證市場仍會持續成長。

櫃買中心特別選出上櫃權證買賣金額、週轉率及業績成長表現優異的權證發行人與推廣上櫃權證績優的證券經紀商進行頒獎，公開表揚證券商對上櫃權證市場的支持與貢獻。

為提升體質健全、獲利良好但流動性較低上櫃股票的交易動能，櫃買中心在110年6月底推出了上櫃股票造市者制度，制度實施兩年多來，證券商持續踴躍參與，造市者所選取的造市標的持續增加，報價義務達成檔數近100％，對報價義務達成標的之流動性及投資人成交機會有相當的助益，櫃買中心特別針對112年參與上櫃股票造市業務表現優異的證券商進行頒獎，勉勵其持續為櫃買市場創造交易動能。

此外，李愛玲也表示，去年ETF去年是「豐收的一年」，112年度上櫃ETF日均值高達51.76億元，較111年度的9.27億元，成長超過4.5倍，其中逾50億元來自債券ETF，顯示債券ETF買氣受到債市交易熱絡帶動而明顯成長。

112年底債券ETF市場規模達1兆9,979億元，全年度總成交金額1兆2,120億元，全年累計交易人次更一舉突破了130萬人、達133萬人，較111年度成長近8倍。李愛玲指出，櫃買中心目前也積極針對主動型ETF、多資產型ETF等新商品進行研議，盼未來能推出更多商品，提供市場投資人更多選擇。

因此，櫃買中心特別頒獎給ETF發行人與證券經紀商，表揚其對ETF市場的貢獻。櫃買中心這次也特別頒獎表揚了中信投信，表彰該公司對上櫃ETF市場的貢獻，去年 5月掛牌的中信上櫃ESG 30 ETF（00928）為首檔全上櫃股票的ESG概念ETF，意義非凡。