六角國際年終獎金最高6個月 最佳團體獎金高達兩百萬

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連鎖餐飲集團六角國際集團（股票代碼：2732）今（23）日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝宣布，2023年終獎金依績效表現給予最高6個月獎勵，表現優異事業單位團體獎金最高兩百萬以茲鼓勵。六角並頒發金牌店長獎年終3個月，旗下品牌門市店長績效達成年度目標，年薪最高累計可領18個月。同時加碼宣布2024年集團員工平均調薪3-25％，第一線門市人員全面3萬6起薪，調薪幅度上看近三成。

2023年六角集團完成子公司王座國際（2751）登錄興櫃，並獨家代理韓國第一品牌「橋村炸雞」於台灣開出三家直營門市，加上「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模站穩東協，積極擴張北美，澳洲及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，集團體質調整效益顯現，繳出2023年前三季營業利益2.97億元、稅後淨利2.45億元，年增率分別為35.9％與21.3％，EPS達5.39元。

六角尾牙斥資超過1千5百萬，除集團全體員工人人有獎之外，更祭出最高獎金20萬，iPhone 15等獎項及價值千萬的股票感謝同仁們，並邀請荒謬大師沈玉琳與樂天女孩筠熹雙搭檔擔任主持人，亦準備樂團與藝術表演演出，祭出尾牙抽獎及股票加碼等超過千萬獎金感謝同仁們過去一整年的努力。希望2024年公司上上下下能繼續努力，讓六角持續全球領航，卓越稱王。

2023年六角啟動疫後第一次海外員工旅遊，並繼續提供餐飲業首創且唯一連續九年執行配發員工認股權，同時享有生日假、每月定期舉辦Happy Hour，並與伊甸社會福利基金會合作提供每日員工按摩服務，更獎勵生育補助方案，一胎3萬；二胎6萬；三胎12萬等員工福利，以期廣納優秀的人才作為企業永續經營的基石。