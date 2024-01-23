再翻新頁！朱宗慶打擊樂團四代同台

成立38年的朱宗慶打擊樂團，現在一團擴編到20名團員，由資深團員帶領新生代團員，四代同台一起演出，藝術總監朱宗慶表示，樂團成員每個人都有自己的特質，在團隊裡希望每個人都能有所發揮，有外邀機會，他也鼓勵團員參加，人人有機會才是團隊能持續成長的原因。

先前才宣告「翻過關鍵之頁」，開啟40週年倒數計畫的朱宗慶打擊樂團，今年推出的第一季音樂會《駱駝．獅子．嬰兒》，朱宗慶表示，本場音樂會做為「邁向朱團2.0」計畫的首場，展現的即是樂團成立三十多年來，與擊樂世界環境的轉變呼應，「創立時我認為要『立足台灣，放眼世界』，現在則可以自豪地說在打擊樂領域『世界就是台灣，台灣就是世界。』」從曲目創作的演變，可以看到打擊樂由眾人還不熟悉的新興樂種，進一步成為人才輩出的主流領域，也可以視做樂團至今的發展縮影。

這場音樂會名稱《駱駝．獅子．嬰兒》特別引用德國著名哲學家尼采的「精神三變論」，苗述人類在追求精神層次的更高領域時，最初會經歷開疆闢土、揮灑汗水的「駱駝」階段，之後進入攀登高峰、邁向王者的「獅子」階段，最終在克服頂點的省思下，會通曉至回歸初心、追尋純粹自由的「嬰兒」階段。不論是曲目，或是四個世代的團員同臺競藝，都能看到團隊對於擊樂藝術的了然於心。

本次共規劃演出七首曲目，創作最早的是1990年挪威作曲家瓦林（Rolf Wallin）的〈石潮〉（Stonewave），瓦林自1970年代起在北歐樂壇即扮演重要角色，〈石潮〉這首作品由「天團」瑞典克羅瑪塔（Kroumata）打擊樂團首演，透過六聲部對稱的方式，展現出聲響的立體性與流動性，更特別的是，全曲並不指定樂器，由演出者來進行自由詮釋，是打擊樂與當時音樂潮流結合的象徵；匈牙利作曲家何洛（Aurél Holló）的〈甘美朗．蹦〉（Gamelan-bound）則是2008年朱宗慶打擊樂團的委託創作，以印尼巴里島的甘美朗音樂做為創作主題，卻幾乎沒有使用甘美朗樂器，反而要求許多效果型的樂器製造出精密音高聲響，是相當複雜且挑戰演奏技巧的作品，當年首演後幾乎沒有其他團體再次進行挑戰，本次重演將可呈現朱宗慶打擊樂團十幾年後的成長；美國作曲家卡塞拉（Jim Casella）2017年的〈雲端之上〉（Beyond the clouds），則用擊樂描繪自己歷經危難天候的艱困環境，最終征服喜瑪拉雅山的尼泊爾旅程，充滿眾多敘景聲響與壯闊山麓的描繪，正可顯現出打擊樂曲目從「駱駝」邁向「獅子」的王者歷程。

值得一提的是，8位新生代擊樂家首次以朱宗慶打擊樂團一團團員的身分登場，分別是陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、劉昕宜、黃心妤、張倚珮、陳煥梧。

二十出頭歲的他們，早已在樂團體制下有豐富的演出經驗。除了將四個世代團員打散，用不同組合演出小型重奏曲目外，更會演出兩首難得一見、寫給大型編制打擊樂團的作品：雷明頓（Jacob Remington）〈祢的國度來臨〉（Thy Kingdom Come）與沃克（Clif Walker）〈三的法則〉（The Rule of Three），四代團員同時登台，一同撞擊世代精采。

此外，還有兩首世界首演作品，皆是來自團內，包括駐團作曲家洪千惠改編馬水龍的〈台灣組曲〉，原本以鋼琴獨奏描繪台灣景致的經典，將改由打擊樂編制進行更加豐富的呈現，也蘊含著洪千惠對作曲恩師的懷念與敬意。

朱宗慶打擊樂團助理藝術總監盧煥韋所創作的〈融〉，由於疫情的緣故，原本預計在2020、2021年的兩度演出皆未果，本次終於得以問世，這也讓盧煥韋重新省思自己當年的創作內容，「原本我是想把多項風格、不同樂器材質緊密接合在一起，試圖挑戰觀眾的既有認知；但經歷疫情後，『融』這個概念似乎變得更加重要，我們要相互扶持才能度過難關，因此我會改變原本明顯的樂種區別，讓此首樂曲更加『融』在一起。」

演出將於2月29日於台中國家歌劇院、3月4日於台北國家音樂廳，以及3月29日於高雄衛武營音樂廳登場。