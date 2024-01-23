善待員工 馬光醫療網砸4000萬帶員工赴日尾牙

年關將至，同時也是各大公司行號的尾牙旺季，許多企業大多都是舉辦尾牙晚宴來犒賞員工，但是知名連鎖中醫集團「馬光醫療網」以「善待員工」作為核心價值，執行長黃福祥為了感念員工在整年度的辛勞付出，不惜耗資超過4,000多萬元，把將近500多名員工及家屬，帶往日本大阪進行5天4夜的尾牙活動，不僅入住五星級飯店，前往環球影城及大阪、京都的知名景點，還有在尾牙晚宴當天邀請自有一派的舞蹈風格，結合誇張的肢體喜劇和浮誇表情的日本知名舞團Avantgadey到場表演，不僅更加凝聚員工的向心力，也可以達到犒賞員工辛勞的目的。馬光醫療網黃福祥執行長說，「為了能夠讓所有的院所同仁都能參與到這次的尾牙盛會，馬光中醫各院所不惜停診3日，來換取院所同仁們能夠度過開心的尾牙旅遊，讓員工留下美好的回憶。」

每年度的尾牙活動總是員工們最期待的事情，馬光醫療網繼去年3天2夜的花東尾牙活動後，今年度更是寵員工不手軟，耗資超過4,000多萬要帶領旗下20間院所，超過500位員工及家屬，進行為期5天4夜的日本大阪尾牙之旅。馬光醫療網品牌公關陳鐿之經理說：「今年為了慰勞同仁的辛勞，醫療網旗下院所不惜停診3日，1個人的團費是8萬多元，500多人加起來總共花費了超過4,000多萬元，全部都是由公司買單！這樣大手筆地帶著全部院所的同仁到日本尾牙，就是讓每一位同仁都知道，馬光一直都是以善待員工為出發點，說馬光中醫是全台灣最幸福的企業一點也不為過」。

在這次的尾牙活動中，所有員工除了遊覽大阪和京都的景點，還有一同暢遊絕對不能錯過的環球影城！其中在22日舉辦的尾牙晚宴更是吸睛，全體員工一同穿著日本傳統服裝在五星級的大阪帝國飯店裡，開場由擁有400年歷史的阿波舞來揭開序幕，整場晚宴的抽獎獎項包含總計150萬元台幣的現金獎、近30萬元的精品獎等。此外，整場晚宴的最高潮，則是隆重搶先邀請到自有一派的舞蹈風格，結合誇張的肢體喜劇和浮誇表情的日本知名舞團Avantgadey到場表演。Avantgadey於2022年成立，創辦人Akane 為大阪府「登美丘高校舞蹈部」團隊成員其一，在2023年底時，Avantgadey團員們受邀到台灣拍攝除夕特別節目的宣傳影片，也即將在除夕當天與台灣民眾見面。馬光醫療網的尾牙晚宴特別隆重邀請，讓現場的員工們可以搶先近距離看到，Avantgadey最完整及精湛的舞蹈表演，讓整場晚宴留下最炫麗的回憶。

除了尾牙旅遊之外，最期待的還有年終獎金的部分，但在馬光醫療網體系可不只有年終獎金可以拿，所有員工還可以共享整個醫療網盈餘的25％作為分紅獎金，根據各院所營運狀況表現，平均每人一整年可以多得到4個月的分紅獎金，等於所有員工都是公司的股東，再加上2個月的年終獎金，等於一年總共有6個月的獎金可以領。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，有良好的工作環境才會有快樂的員工，我們堅持作對的事情，找對的人，當大家都有共同目標後，才有機會讓馬光能夠持續成長。

而為了讓員工能夠安心工作，持續優化員工薪資也是馬光醫療網近年的重點項目，連續三年的調薪計畫，已經讓馬光醫療網各院所的護理人員提高薪資22％，護理薪資起薪已經來到每月3萬9,000元，就連基層的診助人員，也有調薪近17％，診助薪資起薪來到每月3萬4,000元，整體院所的薪資水平超越業界平均。而配合今年度台北旗艦院所的設立，特別啟動「北漂人才補助計畫」，診助人員及護理人員將會有額外的區域津貼，最高補助每月5,000元，希望能吸引更多優秀的人才進駐台北旗艦院所，打造全台最幸福的連鎖企業。

今年度除了會在台北繁華熱鬧的信義區開設旗艦院所之外，也計畫到台中、台東等地開設分院所，馬光醫療網黃福祥執行長表示「馬光中醫有許多不同於坊間之處，像是對於專業的堅持、全預約看診制度、獨創CRM顧客關係管理部門等，希望讓更多人體驗到最細膩和最完善的醫療服務，只要患者有需要的地方，就會有馬光中醫。」