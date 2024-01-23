新纖將分二期開發「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區」

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新纖（1409）董事會23日決議通過，將分二期開發「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區」。新纖指出，第一期開發內容包含青年創業村、園區基礎管線配置、園區部分公共設施建設及智慧物流倉儲等，預計2027年5月完成，總投資金額預估約56億元。

「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」位於幼獅工業區旁，面積共3.4萬坪，是新纖在2022年5月，與桃園市、國產署簽訂開發合約，設定50年地上權。

首期開發資金來源除由集團自有資金外，計畫將引進外部資金及銀行融資。

園區第二期開發內容包含智慧製造生產廠房及其他園區公共設施建設，預計119年5月完

成。

新纖指出，第二期的開發因未達規劃期間，總投資金額待時程將近再行估算。

新纖計劃八年內完成全區土地開發。新纖表示，將以此基地，推動青年創業、以尖端科技材料為基礎的循環經濟、綠能與智慧製造，並結合AI、大數據等數位轉型概念，打造綠色智慧生產園區。

新纖指出，期望此園區新創事業與研發應用共生共存，匯聚新創及工業4.0關聯產業，如物聯網、大數據運用、智慧製造等，激發更多新創火花、共享經濟等相關產業的創新實現，進而促進傳統產業技術升級。

新纖表示，投資開發此園區，除呼應環保、循環經濟、高分子聚合產品是未來幾年的產業及市場趨勢，新纖未來10年的資本支出，也將以這些 領域的新技術研發、創新開發為主。

除此之外，新纖表示，集團的產項中，工程塑膠、回收酯粒、循環經濟，近幾年都已朝尖端、高值化方向發展，此園區可提供為新創產業的基地。

新纖強調，「桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區」將成為新光合纖「智慧創新．掌握纖機」的「智慧港埠(Brain Port)」。