安勤投資博象科技 切入智能IoT MCU產品

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工業電腦廠安勤（3479）23日宣布與博象科技合作，將斥資1,000萬元，取得32.5％股權，規劃透過博象圖控軟體技術與公司在嵌入式領域硬體優勢相結合，開創專為智能IoT市場應用的微型控制器（MCU）產品線。

安勤總經理張嘉哲表示，公司看好MCU微控制器在眾多應用市場上將有廣泛需求，尤其是非消費性市場的工控、車用等，安勤可提供靈活客製化服務，並保有工業電腦的穩定性，期待透過雙方軟硬技術優勢和資源整合，共同開創更廣闊的市場。

安勤表示，博象科技在圖控軟體研發領域表現卓越，且擁有豐富的MCU單晶片微控制器整合能力，透過將博象科技的GUI（Graphic User Interface）設計引入無編碼或低編碼領域，提供直觀的操作介面，支援多樣預定義小工具，能夠有效縮短開發時間，實現更快的time to market快速上市目標。

MCU單晶片以其低成本、整合性強、開發時程短和可大量供應等優勢廣泛應用於零售、智慧建築、汽車、醫療周邊、工業自動化等領域，滿足控制、監測等功能需求。

在物聯網（IoT）和嵌入式系統等領域中，MCU低功耗、小尺寸、快速導入的特點更具有廣泛應用價值，特別適用於大量且有客制需求市場，如販賣機、咖啡機、空調及燈光控制器、車用儀表板控制器、輸液控制器、低階工控等應用。

且相較於一般 x86 與 ARM 架構板卡，MCU的設計相對簡單、快速且小型化，設計成本較低，適合應用於簡單且需求量大的市場，安勤表示，此項投資不僅成功擴展MCU產品線，並帶動子公司昶亨科技的連工帶料服務，挹注未來營運動能。