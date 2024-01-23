花蓮年貨大街2／3起開賣六天 排隊名店進駐

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花蓮年貨大街將於2月3日起至8日一連6天開賣，在日出大道重慶路以東區段（重慶市場旁）設置90攤位，分伴手禮、年貨、農漁商品區，今年邀來「特色排隊名店」進駐加持，讓消費者「一次買足」，還加碼抽獎等活動，攤商提供結帳使用多元支付，為消費者省去等待結帳的時間。

縣府說，讓消費者盡情採買，年貨大街周邊還打造4大拍照打卡裝置及滿額好禮4重送活動，串聯東大門夜市、中華商圈，整合夜市黃金三角，並與太平洋燈會結合，讓現場濃濃年節歡樂氣氛，象徵迎接新年旺勢。

花蓮年貨大街，除了3年前因疫情暫停1年，今年已舉辦第14屆。縣長徐榛蔚今下午介紹活動內容，持續與在地農漁會合作外，今年邀請到花蓮百大伴手禮業者加入，感謝地方「特色名店」進駐加持，像是知名剝皮辣椒、老字號名產等，都是遊客網紅名店之一。

萬寶食堂業者黎姿妤表示，首次受邀加入年貨大街開賣，臘肉煙燻傳統口味，深受老饕喜愛，是明星商品，用10幾種香料醃製，沒防腐劑、硝酸鹽，都送驗過，為了健康還減鹽。

農業處長陳淑雯提到，有90家攤商進駐，規劃4大區域，龍飛鳳舞如意桌（特色排隊名店區）、雲集南北好彩頭（傳統南北年貨專區）、祥龍戲水展富貴（花蓮優質農漁特產品區）、龍情蜜意伴手禮（年節伴手禮區），以經濟實惠的價格展售，讓消費者買好買滿。

她說，活動滿額好禮4重送，發送限量1500份折價券紅包，有消費滿250元獲摸彩券及好運蒐集遊戲券各1張，每天抽出液晶電視等家電，最後一天抽iphone 15大獎，還有遊戲闖關區，挑戰拿紅包、年貨折價券、小提燈、蔬菜福袋等贈品；另外拍照打卡貼文並標記指定文字，到大會服務台兌獎，現場設有大型氣墊滑梯遊戲設施，提供採買親子互動。

此外，2月3、4日在年貨大街現場辦歡樂慶龍年繪畫比賽，國小1年級至國中3年級可參加，有機會獲年節樂高玩具組，預計1月26日線上報名，將公佈於花蓮縣政府農業處臉書粉絲專頁。